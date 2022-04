Fekir: "Es mi mejor temporada en el Betis pero sé que puedo mejorar".

El franco-argelino repasa su campaña en Heliópolis, habla de objetivos más ambiciosos y de la posibilidad de regresar a la selección francesa

Nabil Fekir está viviendo su mejor temporada en el Real Betis. Lo dicen las sensaciones del futbolista franco-argelino y también sus números, pues los 10 goles y ocho asistencias hasta la fecha no engañan. Todo ello le ha llevado a firmar su renovación en Heliópolis hasta 2026 para lograr grandes cosas en verde y blanco. No sólo la Copa del Rey, Fekir no renuncia a acabar entre los cuatro primeros esta temporada. "Eso sería genial. En serio. Es una competición de prestigio, todo el mundo quiere degustarla, jugarla... La gente del club me había dejado claro que este era uno de sus objetivos. Cuando llego a un lugar, es para jugar lo más alto posible. Tenemos un muy buen equipo, que poco a poco se va acercando a los mejores", ha reconocido Fekir en una entrevista a AFP.

Por todo ello que explica el '8' del Real Betis, la eliminación de la Europa League fue un golpe duro: "No te voy a mentir, fue complicado. Todos éramos conscientes de que no tuvimos un buen partido en casa (1-2). Se les habían regalado los goles. Todos estábamos muy decepcionados. Y en el partido de vuelta fue difícil salir así, en el último minuto de la prórroga, después de todos los esfuerzos que hicimos... Soñamos con pasar, y nos vimos yendo más allá. Pero nos va a hacer crecer, estoy seguro".

Sobre su renovación, Fekir ha admitido que no tuvo dudas, pues el futuro es ilusionante. "Este es un proyecto ambicioso. Tratan de mantener a los mejores jugadores. Muestra toda la ambición del club. Y espero que vengan más jugadores de calidad", ha explicado el franco-argelino que ahora vive su mejor temporada: "Adaptarse aquí no ha sido complicado. Yo, en el campo, lo daré todo, soy así. Soy alguien que no finge. Y aquí, eso es lo que están pidiendo. Juego, me divierto, tenemos la suerte de tener buenos resultados. Esta es mi mejor temporada aquí. Todo está bien. Todos me dan confianza. Y no te lo voy a ocultar, ayuda mucho".

Recuerda al mejor Nabil Fekir que deslumbró en el Lyon en la temporada 2017-2018: "No estoy lejos de ese nivel. Pero todavía me faltan goles. Sé que todavía puedo mejorar estadísticamente. Cuando te ha gustado el objetivo, es difícil prescindir de él".

Sobre las numerosas faltas que recibe en LaLiga española, Fekir ha comentado: "Lo esperaba, sí. Soy un jugador al que le gusta el contacto, los duelos. Es algo que necesito, cuando estoy en el campo. Siento al oponente. Así que inevitablemente, cuando quieres estar cerca del oponente, te expones a roces y fricciones. Y no hay problema, nos adaptamos. Ese es mi juego. Es fútbol".

Fekir también habló de sus aspiraciones con Francia, con la que espera ser convocado de nuevo "como todos los jugadores que no son convocados". "Pero duermo bien por la noche. Hay un entrenador, toma decisiones, hay que respetarlas", ha añadido para finalizar su deseo de poder estar en el Mundial de Qatar: "Claro, todos los jugadores quieren jugar las mejores competiciones, y la Copa del Mundo es una de las mejores competiciones".