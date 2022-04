La cifra de la primera oferta que el Atlético presentará al Betis por Guido Rodríguez y los movimientos de Cordón a dos bandas

El mediocentro argentino es el elegido por el Cholo Simeone para suplir a Héctor Herrera y ha pedido un esfuerzo al club colchonero, que no es el único club importante interesado

Hay una frase que retumba en Heliópolis desde hace dos semanas. "Prefiero que salga uno por muchísimo dinero que cuatro por menos". La pronunció Antonio Cordón, director deportivo del Real Betis, y desde entonces las quinielas son inevitables. En ese perfil de gran venta entran jugadores como Borja Iglesias, Sergio Canales o Nabil Fekir -recién renovados y con expresada intención de seguir-; William Carvalho, uno de los 'ojitos derechos' de Manuel Pellegrini; Álex Moreno, en la temporada de su gran explosión en LaLiga; o Guido Rodríguez, un futbolista imprescindible en las alineaciones verdiblancas y en la selección de Argentina por quien se esperan ofertas más que jugosas.

En este sentido, en Madrid ya hablan de cifras concretas sobre el montante que el Atlético planea poner sobre la mesa de las oficinas del Benito Villamarín. Según adelanta este lunes Radio Marca, el Cholo Simeone ha señalado a Guido Rodríguez como objetivo prioritario para reforzar el centro del campo del conjunto colchonera el próximo verano y cubrir la vacante que deja libre el mexicano Héctor Herrera, quien termina contrato y se marcha a la MLS de Estados Unidos en busca de su último gran contrato. La citada emisora afirma, en este sentido, que el argentino ha pedido un esfuerzo a la entidad y que la primera oferta al Betis será de unos 30 millones de euros.

Sin duda, de confirmarse, sería una cifra muy a tener en cuenta, toda vez que Cordón advirtió de que sería necesario vender para equilibrar las cuentas después de dos años de crisis mundial. Como viene informando ESTADIO Deportivo, la recreación de este posible escenario con Guido viene ya de lejos. Cabe recordar que este medio ya informó de que el Betis aceptó dejar un 30 por ciento de los derechos en manos del Club América de México para que la entidad azulcrema aceptase liberarlo a pocos meses del final de su contrato a bajo coste (unos 6 millones en total), aunque asegurándose el derecho a adquirir otro 10% extra si el italo-argentino se afianzaba en las alineaciones y disputaba 75 y 100 partidos (suma 93).

Desde hace meses, el Betis tiene la absoluta certeza de que le llegarán al menos dos o tres propuestas acordes al valor de mercado de Guido Rodríguez, tasado por Transfermarkt en 25 millones de euros, pero con una cláusula de rescisión que asciende a 80 kilos y que otorga el mango de la sartén al Betis en hipotéticas negociaciones con varios pretendientes de postín en la Premier League inglesa, la Bundesliga alemana y, sobre todo, la Serie A italiana.

Eso no quiere decir que la intención del Betis no sea intentar retener a una pieza esencial como es Guido. De hecho, Cordón ya se ha puesto en contacto con los representantes del internacional albiceleste para tantear los términos de una posible renovación, como han hecho la gran mayoría de sus compañeros. No obstante, si la cantidad que llega este verano es considerada irrechazable y los cálculos del mercado en esos momento invitan a hacer caja con él, no quedará más remedio, como advirtió el director deportivo en los micrófonos de Radio Marca.

"El Betis tiene que vender. Eso hay que hacerlo. Lo ha dicho el presidente pero no es lo importante es la venta, sino que el Betis siga creciendo en estructura, en forma de ser, filosofía y crea a través de un método e identidad. El mercado no se está moviendo todavía. Los clubes estamos esperando a ver cómo acaba la temporada. Hasta que no acabemos y el puzle se ajuste no se va a mover nada", reconoció el pacense.

En cualquier caso, Cordón y el Betis no esperan de brazos cruzados a la resolución de este multitudinario interés en Guido Rodríguez. De hecho, además de los intentos por renovarle, también tiene bastante claro su sustituto con un notable superavit en el cambio. Hace unos días, Canal Sur Radio adelantó que el club heliopolitano tendría avanzada la cesión con obligación de compra de Marc Roca, del Bayern de Múnich, por ocho millones, uno del préstamo más otro siete de la contratación definitiva.

Pulsadas fuentes de toda solvencia en todas las partes implicadas, la información que trasladan a ESTADIO Deportivo es una confirmación de que el Betis ha expresado su interés en el mediocentro catalán, aunque condicionado a muchos escenarios -Guido, el futuro de Carvalho, lo que suceda con las gestiones avanzadas con Ceballos y/o Álex Fernández...- y en ningún caso se han producido avances significativos ni hay negociación como tal.