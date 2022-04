Un gol del Betis será el mejor de la presente edición de la Copa del Rey... pero ninguno de los que estás pensando

La RFEF ha elegido tres sorprendentes opciones para que sus seguidores en las redes sociales se decanten por el más espectacular, con dos verdiblancos finalistas

El Real Betis ha sido uno de los grandes protagonistas de la presente edición de la Copa del Rey, de la que es uno de los finalistas, junto al Valencia CF. El próximo 23 de abril, verdiblancos y albinegros se disputarán el título del torneo del K.O. en el Estadio de La Cartuja, aunque varios heliopolitanos no tardarán tanto en conocer su suerte. En este sentido, Borja Iglesias podrá presumir, salvo giro mayúsculo de los acontecimientos con Hugo Duro o el renqueante Yunus Musah, de ser el máximo anotador de la competición, todavía con opciones de deshacer el empate a cuatro dianas en la cúspide con Ortuño (Cartagena), Ángel (Mallorca) y Dani Gómez (Levante).

Además, un bético será el autor del mejor tanto de la Copa, pues hay dos entre los tres elegidos por la RFEF en la encuesta difundida en los perfiles oficiales de sus redes sociales, uno de ellos bastante destacado. Una selección bastante polémica, ya que, de la veintena con firma hispalense, hay algunos que merecían estar en esa terna definitiva. Sin embargo, contra todo pronóstico, no están dos auténticos golazos y otros que no van mucho a la zaga (siempre por delante de, al menos, dos de los finalistas), como se han encargado de recordar en Twitter varios usuarios a la Española, que no ha rectificado ni mucho menos.

El del 'Panda' contra el Rayo en Vallecas, recortando a varios rivales en la frontal para acabar batiendo a Dimitrievski de un derechazo inapelable junto a la base del poste es el gran favorito un día antes de que acabe la votación, con más del 80% de los votos, mientras que el latigazo a la escuadra de Tello frente al Independiente de Alicante y un cabezazo normalito a bocajarro de Manel Martínez (del Atlético Baleares) frente al Celta ocupa el cupo de los modestos. Ni rastro del córner directo (gol olímpico) con el que Nabil Fekir sorprendió al sevillista Alfonso Pastor en el derbi sevillano de Copa, justo antes de la suspensión, ni de la falta directa convertida por el francés en Valladolid.

Pero si una ausencia ha llamado la atención es la de William Carvalho, que completó la remontada para ganar del Betis en la ida de las semifinales ante el Rayo Vallecano, al recibir de Tello, hacer un caño a Catena y definir con clase ante la salida del portero. Para la inmensa mayoría, no hay color entre éste y otros tantos, sin desmerecer al que va a ganar, también muy bueno y complejo de conseguir.