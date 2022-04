Pellegrini espera un partido igual el sábado, con interrupciones: "Es la manera en la que juega el Valencia"

El técnico del Real Betis quedó satisfecho con el juego de sus futbolistas, aunque lógicamente, no con el resultado

Manuel Pellegrini no estaba contento con el resultado, pero sí con su equipo, al que no reprochaba nada. El Real Betis ha sido mejor, ha contado con las mejores oportunidades y ha visto cómo su rival le marcaba en su único tiro a puerta. "Estoy bastante conforme con la actuación del equipo, pero el resultado no se dio", sentenciaba el Ingeniero.

"El equipo ha hecho un partido correcto y aplicado. Ellos apenas han pateado a portería, les dominamos, pero se encerraron bien. Pudimos marcar antes, pero no se dio. No sé si la palabra justo existe en el fútbol. Justo no me parece, pero esto puede pasar en el mundo del fútbol", añadía Pellegrini, que no quería darle más vueltas al encuentro.

"Le daría vueltas si hubiera cambiado a todo el equipo y hubiéramos perdido. Hemos hecho un equipo mixto en los puestos que tienen más desgaste, en los laterales, el centro del campo... Lo hemos hecho toda la temporada e hicimos lo mismo hoy día. Creo que el equipo hizo un partido completo, salimos a por el encuentro, tuvimos ocasiones, dominamos, pero se encerraron muy bien atrás. Somos conscientes de eque el fútbol es así, manda el resultado. No se nos dio, pero seguimos peleando los puestos importantes. Estábamos ilusionados con entrar en puestos de Champions, pero hay derrotas y derrotas, aunque tiene que afectar en lo anímico 24 horas. Nada hay que cuestionarse. El Elche hace un gol en una jugada que parte de un lateral y nosotros tuvimos tres o cuatro ocasiones. Mañana estaremos recuperados y pensando en la final del sábado", añadía el técnico bético, que ya piensa en la final. Un encuentro que podría ser parecido al Elche.

"Es probable que sea un partido con interrupciones. Es la manera en la que juega el Valencia. Pero no he visto que hoy el Elche haya hecho muchas cosas antideportivas. Solo perdieron un par de minutos, pero nada criticable. Se ecerraron bien y defendieron bien. Felicito al Elche por lo bien que jugó. Ojalá el sábado sea un buen partido de fútbol, que la gente lo disfrute y que gane el que juegue mejor", señalaba Pellegrini, que no cree que la presión que se está haciendo desde Valencia contra los árbitros vaya a afectar en la final.

"Lo he dicho ya. No creo que la presión afecte a los árbitros. No creo que vaya a a condicinar el partido. En el partido vamos a enfrentarnos a un equipo difícil en muchos aspectos, hay que ir con la cabeza fría para no caer en muchas provocaciones", aseguraba el chileno, quien cree que las rotaciones masivas que ha llevado hoy el equipo che ante el Villarreal no le van a dar ventaja en lo físico. "Con cuatro días de recuperación no hay ningún jugador que no llegue en plenitud. Hemos jugado cada tres días durante meses. No creo que vayamos a tener problemas físicos ante el Valencia, ni que ellos tengan menos carga física por no haber jugado hoy. No va a tener relevancia, concluía.