Dani tiene claro quién desea que sea su sucesor como héroe del Betis en la final de Copa

El trianero pasó a la historia del club por su gol en la prórroga ante Osasuna que dio el último título hace ya 17 años

El goleador y héroe de la Copa del Rey que el Real Betis conquistó en 2005 frente a Osasuna de Pamplona en el Vicente Calderón, Daniel Martín Alexandre, ha sido el gran protagonista en el programa de RFAFtv Live, en la previa de la final copera para el club verdiblanco frente al Valencia CF, este sábado 23 de abril en el Estadio de La Cartuja.

El exfutbolista heliopolitano comparaba ambas finales al recordar que "es un partido especial, pero algo diferente" al suyo: "Nosotros ya habíamos terminado LaLiga y se hacen los días muy largos, porque tienes muchas ganas de jugar ese partido, sobre todo aquí en Sevilla con la afición. El partido no se puede escapar, y eso es una presión añadida que tienen los futbolistas del Betis".

El ídolo del beticismo en aquella Copa de hace casi dos décadas no tiene dudas, durante su presencia en el programa de la Andaluza, sobre la persona que debe tomar el testigo como goleador en la final de 2022 en La Cartuja. "Me gustaría que fuera un canterano y, sobre todo, Joaquín, que es un ex compañero, y la verdad es que sería una guinda a su carrera, pero bueno no sé si va a jugar o no; yo lo que quiero es que el Betis gane y consiga otro título, que hace ya 17 años que no consigue, pero, si tengo que elegir a uno, elegiría a Joaquín".

El héroe del gol ante Osasuna, que dio un título de Copa del Rey al Real Betis en 2005, coincidía en apuntar que "en aquella final, y creo que también en esta ocasión, al Betis se le da como favorito, porque por plantilla parece mejor que la del Valencia; stá luchando por meterse en Champions League y juega aquí en casa, pero el Valencia es un buen equipo y será un partido muy complicado".

Dani destacó de este Betis de 2022 "primero, a su entrenador Pellegrini, que tiene a futbolistas como William Carvalho; Juanmi que, tras tantas lesiones, le ha dado confianza y está haciendo goles; experiencia en la portería y una defensa donde Bartra lo está haciendo bastante bien, como Álex Moreno; en el centro del campo, Guido y William, y arriba pues marca diferencias, con Juanmi que tiene gol y luego las dos bazas más importantes que tiene el Betis que son Canales y Fekir, que son futbolistas que si están bien el día del partido, pues el Betis tiene mucho ganado porque de sus botas salen goles y ocasiones". Y concluye: "Este Betis tiene una gran plantilla".