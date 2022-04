Hernández Hernández: "Que conviertan aciertos en errores nos daña a todos"

Sevilla, 22 abr (EFE).- Alejandro Hernández Hernández, arbitro de la final de la Copa del Rey entre Betis y Valencia, afirmó que la afrontan "con total responsabilidad" para "intentar acertar en todo", y lamentó sobre las últimas polémicas arbitrales que se estén "convirtiendo aciertos en errores", lo que "daña" al colectivo, pero también "al fútbol y a la credibilidad".

En una rueda de prensa previa a la final en La Cartuja de Sevilla, a la que asistió el presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Luis Medina Cantalejo, el colegiado canario negó que el arbitraje español esté "en su peor momento", pues ellos son "los primeros autocríticos", se reúnen "cada semana para corregir y analizar", y trabajan "más que nunca" para que "salga todo lo mejor posible".

"Llevo quince años en el fútbol profesional, he escuchado eso muchas veces y no es verdad, pero ahora, desgraciadamente, se están convirtiendo hasta aciertos en errores y es algo que debemos hacérnoslo mirar todos. Entiendo que haya ruido cuando haya algún error, pero no que un acierto se convierta en polémica", subrayó.

Además de recalcar su "buen trato" y que se siente "respetado por las personas de los clubes" finalistas, igual que él respeta a ellos y a sus "grandes aficiones", Hernández Hernández indicó sobre las polémicas por la intervención o no del VAR que puede deberse a falta de conocimiento o a una cuestión de explicación de su protocolo.

Para el colegiado del Comité de Las Palmas, "hay periodistas que exponen el protocolo del VAR de una manera ejemplar y todo el que quiera ha tenido y tiene la oportunidad de enterarse cómo funciona", y añadió que "se ha explicado desde el CTA permanentemente y se volverá a hacer todas las veces que sea necesario".

"Hay errores, sí, y jugadas grises en las que hagamos lo que hagamos son decisiones complicadas. Hay gente que puede entenderlo diferente, pero el fútbol no son matemáticas y ahí está nuestro trabajo", aseveró el árbitro de Lanzarote, en lo que abundó el vasco Ricardo de Burgos Bengoetxea, responsable del VAR en la final del sábado.

El vasco aseguró que tiene "total confianza" en la labor de su compañero en la final y que él estará "en un segundo plano" por "si se produce algún error, intentar solventarlo", y comentó que les "duele" cuando reciben críticas, pues son "humanos", pero también ejercen "una gran autocrítica interna" para buscar "la excelencia".

"El error siempre va a estar ahí, porque en el fútbol va a haber siempre jugadas grises y tenemos que aceptar las críticas, pero sí molestan más los comentarios hirientes hacia nuestro estamento, que van a hacer daño y fuera de contexto. Haría falta más educación deportiva y que todas las partes recapacitáramos", argumentó.

Sobre la labor de su compañero De Burgos en el VAR, Hernández Hernández dejó claro que, si le "tiene que llamar para corregir algún error" durante la final de este sábado, estará "encantado porque, al final", lo que no quieren es irse "a casa con un error en la espalda".

Ambos coincidieron en que se toman "con absoluta naturalidad" poder comparecer ante los medios antes de una final de Copa porque es algo que "humaniza" la figura del árbitro, aunque siempre prefieren que "todo el protagonismo" recaiga en los futbolistas, y consideraron "un privilegio" participar en lo que calificaron como "la fiesta del fútbol".

Hernández Hernández, que pitará su primera final copera, indicó que "hay que respetar las distintas formas de jugar de un entrenador" y que ellos intentarán "hacer que el reglamento se respete" basándose en "las herramientas" que éste les ofrece para que "todo transcurra con normalidad" y puedan "disfrutar" todos.

"Es un partido especialmente bonito de arbitrar. La final de la Copa es especial, una fiesta del fútbol que afrontamos con esa responsabilidad. Representamos a un colectivo de 17.000 árbitros y cualquiera pagaría por estar donde estaremos, por lo que en su nombre vamos a darlo todo y a intentar acertar en el más mínimo detalle para que todos estén orgullosos de nosotros", recalcó.