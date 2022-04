Joaquín, "como una moto", quiere tener cuidado con los "sueños", pero quiere ver "al Betis de toda la temporada"

El capitán verdiblanco avisa de que se enfrentan "a un gran equipo como el Valencia" y aparca la decisión sobre su retirada: "No influirá si ganamos o no"

Junto a Pellegrini, el capitán del primer equipo verdiblanco, Joaquín Sánchez, era el encargado de atender a los medios de comunicación, seguramente una petición de la RFEF, ya que, normalmente, en la víspera de los encuentros, al menos en competiciones europeas, se pide a los clubes que el entrenador esté acompañado por un futbolista que vaya a ser titular el día siguiente, algo que previsiblemente no se cumplirá con el portuense (entre bromas, instó a preguntar sobre ello al míster sobre ello, aunque tiene claro que, "salga quien salga, lo dará todo"), apostándose también por miembros del plantel con mayor repercusión en el país visitado, si es el caso, o que domine el idioma que se hable allí. Sea como fuere, el peso específico del '17', leyenda viva del Real Betis y encargado de levantar la Copa del Rey mañana si el título se queda en casa, es incuestionable. El mediocampista analizó las siguientes cuestiones:



LEVANTAR LA COPA

"Siempre uno sueña con cosas bonitas, como estar en una final. La madurez y los años me hacen ser prudente, sabiendo que primero hay que jugar. Claro que uno sueña con muchas cosas y, desde que volví al Betis, siempre soñé con finales y con pelear con los mejores. Mañana tenemos una oportunidad muy bonita, pero es una final y hay que jugarla"

"No lo he pensado, pero no me importaría levantarla con los cuatro capitanes (como dijo Carlos Soler que haría Gayà) o con el equipo entero, porque, si ganamos, se lo habrán merecido todo"



MÁS IGUALADO QUE EN 2005

"La sensación es que vamos a tener nuestras opciones, como todo el año. El Valencia ha sido merecedor de estar en la final y hará su partido. Vamos a jugar como hemos hecho toda la temporada, pero teniendo en cuenta que este tipo de partidos se deciden a veces por detalles. Veo y siento que vamos con la misma ilusión y las ganas que hace 17 años de dar una alegría a los béticos"



MOTIVACIÓN Y NO PRESIÓN

"A veces no es fácil, porque aquí se vive todo de forma muy especial. De puerta adentro, tratamos de trabajar y de enfocar el partido de manera profesional. Pero luego ves a tus amigos y a tu familia€ He estado tranquilo hasta que me despedí de mi mujer y mis hijas, que me he puesto como una moto. Pero me centro en jugar con nuestra idea, con nuestro estilo, que nos ha llevado a esta final. Haremos lo que sabemos"



VESTUARIO

"Saben de alguna manera lo que puede significar ganar un título aquí en Sevilla. Les hemos enseñado vídeos y se lo pueden imaginar, pero vivirlo en otra cosa. Que sepan que en la Cartuja van a estar arropándonos hasta el final, que es lo más importante"



SUEÑOS DEL GOL

"Los sueños, sueños son. Hay que jugar una final ante un gran equipo como el Valencia. Me he visualizado en rueda de prensa, jugando, ayudando a los compañeros€ Ya veremos qué pasa"

"Seguramente, sea el momento más bonito de mi carrera. Estoy en un momento en que jugar finales no es fácil. Va a ser un día importante que va a marcar muchas cosas"



PUEDE GANAR UNA COPA CON DOS EQUIPOS QUE NO SON MADRID NI BARÇA

"Orgulloso de haber podido ganar una final con el Valencia y doblemente de poder hacerlo con el equipo que me vio nacer. Son muchos años y una gran recompensa, lo que soñaba cuando volví"



RETIRADA

"No influye nada la final, sinceramente. No he pensado más allá de lo importante, que es el partido de mañana. No condicionará si sigo o me retiro. Hay que disfrutar de algo muy bonito que nos viene. Para los béticos, la Copa del Rey ha sido un amor muy especial y la quiero disfrutar al máximo. Ya decidiré más adelante lo que ocurre con mi carrera"



SEGUNDO TÍTULO CON EL BETIS

"Por supuesto que sería muy importante. Estaré orgulloso y feliz si se cumple. Sería el premio al amor y a la dedicación que siempre he sentido por el fútbol y a toda esa gente que siempre me han ayudado al máximo".