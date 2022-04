Lopera, su anécdota con Joaquín y ganar la Copa: "Me trae buenos recuerdos porque tuve que rascarme el bolsillo"

El expresidente verdiblanco ha recordado la última Copa del Rey lograda por el Betis, bajo su mandato, en 2005

Manuel Ruiz de Lopera, expresidente del Real Betis y cuyo bajo mandato el conjunto verdiblanco levantó su última Copa del Rey, la de 2005, ha concedido una entrevista a Onda Capital donde ha recordado cómo vivió aquella final del Vicente Calderón y también lo que espera del partido de mañana ante el Valencia. "Quiero una alegría para los béticos, todo lo que sea bueno para el Betis me viene muy bien. Quiero que el Betis triunfe. Si el Betis lucha, pelea... puede sacar el partido adelante", comentó el ex máximo accionista heliopolitano.

Sobre cómo vivirá él la final de La Cartuja, Lopera dijo: "Se vive de una manera como aficionado y socio y de otra estando en el alto mando. De una manera u otra, siempre he querido un triunfo para el Betis. Antes de los partidos les daba ánimos a los jugadores, me ganaban muchos partidos. Las comidas conmigo me las pedían mucho porque les venían muy bien".

Además, Lopera contó una anécdota con el único jugador que a día de hoy está en el Betis y estuvo en aquella plantilla de 2005, Joaquín: "He hablado hace unos 15 días, me lo encontré. Tiene mucha moral por el Betis. Está deseando de ganar esta Copa. Sería el único que habría ganado dos. No sé si renovará, si estuviera dentro ya sé qué haría. Joaquín corre y pelea como un jugador de 18 años. Si fuera por mí seguiría".

Ya ha recurrido al poder divino: "El Gran Poder está harto de que le pida por el Betis y dirá, Lopera me va a hacer socio".

Por último, entre ganar la Copa o quitarle el puesto Champions al Sevilla FC, Lopera lo tiene claro: "La Copa del Rey, es un título. Lo bueno es ganarla. Ganarla me trae buenos recuerdos porque tuve que rascarme el bolsillo. No me importaría volver a hacerlo de nuevo. Me alegro mucho por la afición. Yo no sé en qué momento está el presidente y su gente dentro".