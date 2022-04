Borja Iglesias, MVP de la final, dormirá con la medalla: "Ya no me la quito de aquí"

Borja Iglesias, MVP de la final, dormirá con la medalla: "Ya no me la quito de aquí" Lince.

El delantero del Betis, autor del 1-0, completó un gran partido antes de ser sustituido en la prórroga por Willian José

Borja Iglesias, delantero del Real Betis, ha sido designado como el mejor jugador de la final de Copa del Rey. "Ni lo había pensado, yo he intentado hacer todo lo mejor para el equipo, he intentado el segundo gol pero no he sido capaz", ha dicho el gallego a Mediaset.

"hHemos salido y la mirábamos con deseo, teníamos mucha ganas de tenerla. Joaquín se merecía levantarla, nos acordamos de los que no han podido jugar como Víctor (Camarasa), que lleva dos años luchando con las lesiones y muchos otros que ya no están", ha recordado el 'Panda', que por último ha reconocido que quizás duerma con la medalla: "No pensaba que pesaba tanto, ya no me la quito de aquí".