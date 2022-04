Fekir se lo esperaba: "Sabía que me iban a dar"

Guardado: "No podíamos ganar sin sufrir, somos el Betis"

Nabil Fekir fue, junto a Borja iglesias, el mejor de un buen Betis. Al francés sólo lo pudieron parar a base de patadas, algo que, según reconoce, se esperaba. No fue suficiente para que cuajara un partidazo. Hasta pudo sentenciar, pero se estrelló con el meta valencianista, que estuvo colosal.

"Es una noche inolvidable. En nuestra ciudad, es algo muy bonito, difícil de describir, creo que todo el mundo está contento, la afición, los jugadores, todo el mundo...", indicaba el 'crack' francés, quien reconocía que se esperaba un duelo así. "Sabía que me iban a dar -patadas-. En una final siempre hay mucha intensidad, no te dejan espacio. Hoy no ha sido nuestro mejor partido. Hemos tenido dos partes, los primeros 20 minutos han sido muy buenos y cuando hemos marcado el primer gol hemos bajado", añadía Fekir, quien no pudo participar en la tanda final, pero tenía claro que los que había "tirado los penaltis los han tirado súper bien".

"He sufrido mucho, como todos. Como dije, siempre es muy bonito ganar copas. Tuve la suerta de ganar la Copa del Mundo, hoy la Copa del Rey. Estoy orgulloso de pertenecer a un club así. Muy contento de estar en un club como el Betis", aseguraba el francés, quien ya vivió una gran celebración tras el Mundial y ahora lo ha podido celebrar de nuevo: "Es diferente con tu club, en tu ciudad. Eso nos ha motivado mucho, teníamos muchas ganas de ganar este trofeo", afirmaba.

Joel: "Esto va por todos los béticos que han estado, los que no han podido y los del cuarto anillo"



Se quedó aún sabiendo que iba a jugar poco y, sin embargo, ha sido clave en este título con sus actuaciones en los dos primeros partidos de Copa, cuando Bravo estaba lesionado. Joel Robles era uno de los más felices, se podrá despedir como bético con un título.

"He estado ayudando al equipo para conseguir esta Copa y por fin lo hemos conseguido", indicaba el meta madrileño, quien se alegraba sobre todo "por todos los béticos que han estado, los que no han podido y los del cuarto anillo". "Es un alegría muy grande. Estos momentos son maravillosos", concluía.

Jugó la prórroga, cuando todos estaban exhaustos y le tocó un final de partido loco, donde tuvo que estar muy atento para que un error no empañara todo el trabajo realizado. Andrés Guardado, tocdo un veterano, era de los más contentos estaba.

"Va dedicado a todos los béticos que han sufrido estos años. Nos da ilusión darles está alegría. Enhorabuena a todos los béticos del mundo. Creo que ya nos tocaba que el bético pueda vivir una noche así. Creo que hemos recogido el fruto de un trabajo largo, de habernos sabido levantar en momentos de dudas. Haber conseguido esto va a quedar para toda la vida", reconocía emocionado.

Guardado admitía que no podía ganarse de otra forma. "No podía ser diferente, somos el Betis. No es que le guste pero está acostumbrado a sufrir. Nos habría gustado ganar en los 90 minutos, no pudo ser. No me gustaría faltar el respeto al Valencia, pero somos merecedores de esta Copa", indicaba el mexicano, quien dejaba claro que era una de las mejores noches de su trayectoria: "Uno se dedica a esto por ganar cosas. Lo dice uno al que le ha costado ganar cosas. Es una noche de las más bonitas que he vivido en mi carrera".