Pellegrini: "Desde el momento en que salimos del hotel sabíamos que era difícil perder este partido"

El técnico del Real Betis considera que la victoria y el título de Copa del Rey era "merecido"

Manuel Pellegrini es de los pocos que, en esta plantilla, sabía lo que era ganar grandes títulos y, pese a ello, estaba feliz, contento de haber cumplido lo que se propuso cuando hace dos años fichó por el Betis y, sobre todo, ilusuionado con ver al beticismo exultante.

"Creo que la victoria era merecida, habíamos tenido dos tiros a los postes, atajadas muy buenas del portero del Valencia... pero el equipo lo buscó hasta el final. Fuimos a los penales y los ganamos. Me alegro por todos, especialmente por el hincha del Betis. Desde el momento en que salimos del hotel sabíamos que era difícil perder este partido. No podíamos fallarles", indicaba el técnico chileno, quien dejaba claro que, pese a su trayectoria, no era un título más.

"Antes de llegar a los penaltis tuvimos una prórroga complicada porque Canales y Fekir se contracturaron. Pero independientemente de los cambios el equipo dio la cara hasta el final. Ahí elegimos los jugadores y tuvimos cinco grandes lanzadores. Todos era suplentes y estaban más descansados", comentó sobre la tanda.



"La salida del hotel al lado del estadio, que se llenó de gente viéndolo en pantallas gigantes" es uno de los momentos del día. Pero además, el técnico verdiblanco señaló otros dos más. "Luego tanto en la llegada a La Cartuja como dentro, que estaba repleto, y el momento del quinto penalti que pudimos sacar todos la alegría por la Copa".

Preguntado si es el mejor momento de su carrera en España, el chileno prefirió no contestar. "viví cinco o seis años magníficos en Villarreal, en el Real Madrid se nos escapó la Liga con 96 puntos y".

"He tenido fortuna de ganar títulos en todos los países, pero este título en España, en un gran torneo y con este ambiente, lo valoro mucho", afirmaba el preparador del Real Betis, que recordaba estos dos años vividos.

"Este grupo se lo merecía porque venía de dos años atrás con una temporada complicada con el rechazo de parte de la grada. Había potencial importante y el grupo se fue entregando a todos los conceptos. Había que tener mentalidad ganadora, sin temor ante nadie. Han sido importantes los líderes que han apoyado en los momentos buenos y malos", aseguraba.



"Los objetivos ahora son disfrutar el día y la noche y meternos de nuevo en el trabajo a partir del lunes para seguir peleando por la Champions hasta que las matemáticas nos den. Ya tenemos un logro esta temporada pero el grupo está mentalizado para esto y el día martes ya estará pensando en los partidos que nos quedan", espetó.

Por último, Pellegrini fue preguntado por su estilo, con el que también se gana. "Hay muchas maneras de jugar y ganar y todas son absolutamente lícitas. Yo he tomado un estilo en mi carrera y por suerte la gente lo disfruta. Se pagan fortunas por los derechos de televisión y estamos obligados a dar un espectáculo al público. (...) Y al hincha del Betis le atrae, lo disfruta, así que doble satisfacción. Primero por darle esa alegría a los hinchas y después porque cuando llevas 17 años se saborea más. Es una doble alegría por mí y por los jugadores", concluia Pellegrini.