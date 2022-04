El emotivo mensaje de agradecimiento de Camarasa al Real Betis

El centrocampista valenciano, que todavía lucha por salir de su larga lesión, no ha podido jugar esta temporada

De entre todas las celebraciones de los jugadores, quizá la más emotiva pueda ser la de Víctor Camarasa, por todo lo que lleva luchado para salir de una larga lesión que se produjo hace casi dos años y de la que todavía no ha visto el final. Por ello, el ganar la Copa del Rey fue un momento único para el centrocampista valenciano, pese a no haber podido disputar ni un sólo minuto esta temporada.



El mediocentro del Real Betis ha querido agradecer todas las muestras de cariño a la afición, a sus compañeros y al club durante estos días de celebración a través de unas emotivas palabras en su perfiles de redes sociales:





Ya paro.. pero antes quería decir algo.



Soy un privilegiado y lo sé, no me quejo, aunque desde hace 20 meses no este pasando por mi mejor momento.

Desde el primer día que me lesioné, he trabajado con la mayor ilusión del mundo por volver a disfrutar de lo que me hace feliz.



Días buenos, días malos, dolores, alegrías, sudor, lágrimas, pero todo con el fin de sentirme futbolista, de sentirme uno más.



No voy a parar, lo tengo clarísimo, igual que se que no va a parar mi familia, mi amigos, mi gente.. Por todos ellos, por mis compañeros, por los fisios, p.fisicos, doctores, utilleros, etc que están cada día conmigo..



Por eso estoy feliz, porque este grupo es la hostia, la afición es la hostia, el club es la hostia y el otro día me regalaron este momento y me hicieron sentir que esto también es mío pese a no poder jugar..

Estoy seguro que volveré a disfrutar desde dentro.



GRACIAS, Real Betis Balompié.