Se mofa del 'Panda', pero lo motiva y se la devuelve... y ahora le amenaza por parafrasearle: el mundo al revés en el Betis

El aficionado sevillista que acuñó una crítica viral convertida en bandera de la reacción de Borja Iglesias dice que no la puede usar

Fue con ocasión de la eliminación del Sevilla FC a manos del Real Betis en los octavos de final de la Copa del Rey, allá por el 16 de enero, cuando Manuel Rodríguez, Manolón, aficionado nervionense que hace últimamente las veces de comentarista tanto en la televisión oficial del club como en otras emisoras de radio, espetó una frase a modo de mofa sobre Borja Iglesias que se volvió pronto viral: "¿Y 'er' Panda? ¿'Er' Panda cuántos goles lleva?". En concreto, el ariete gallego, que no marcó en esa ronda, llevaba ocho dianas, aunque la crítica le espoleó hasta el punto de anotar la semana siguiente al 2-1 en un Benito Villamarín sin público cuatro más, con dobletes al Alavés y el Espanyol. Luego, llegarían otros seis, el último en la final del torneo del K.O., para proclamarse MVP y asegurarse ser el 'pichichi' de la competición.



Cada vez que acertaba con la porería contraria, en las redes recordaban al ex de Zaragoza y Celta aquel comentario con sorna, convertido luego en pancartas y en una tela de bandera, sin asta, con la que Borja subió el domingo por la tarde al autobús descapotable que recorrió las calles de Sevilla para ofrecer el título copero a la afición. Aunque comenzó con esa prensa anudada a su cintura, la euforia hizo que el futbolista la enarbolara varias veces durante el recorrido, respondiendo a los cánticos de los hinchas. Ocurrió igual en el balcón del Ayuntamiento, cuando mostró el texto a las personas que le aclamaban desde la Plaza Nueva, con un grito de guerra que le arrancó una sonrisa y que repitió con guasa el capitán, Joaquín.



Este martes ha trascendido que Manolón ha dirigido a Borja Iglesias a través del club un escrito legal advirtiéndole para que no utilice más su frase, aunque en ella se menciona precisamente al delantero, mediante el apodo por el que se le conoce deportivamente. El mundo al revés. Así reza el requerimento legal: "La vigente Ley de Propiedad Intelectual me confiere derechos como autor de la referida expresión. Por ello, le comunico a través de este escrito que no cuenta Vd. con ninguna autorización para utilizar la frase de mi autoría, para ningún fin, por lo que le exijo evite dicha utilización. De lo contrario, he dado instrucciones a mis letrados para que, ante esa utilización contraria a Derecho, ejerzan las acciones legales que corresponden, contra Vd., y contra cualquiera que utilice mi expresión sin autorización expresa, con la que por supuesto no cuenta".



El señalado contestó a esta noticia con una sonora carcajada, mientras que Joel añadía "No dejan de sorprender", uniéndose muchos aficionados, porque, entre otras cosas, se han hecho hasta camisetas con esa expresión que, por otra parte, nadie le puede impedir utilizar. Los servicios jurídicos del club han tranquilizado a los posibles afectados, pero la reacción del tal Manolón no ha hecho sino desatar la hilaridad del beticismo, dispuesto a abrir una recaudación de fondos por si hay demanda y el artillero tiene que pagar.