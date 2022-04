Joaquín, el secreto peor guardado de la historia del Betis, su 'enfado' con Pellegrini y el último empujón que necesitaba

El capitán detalla los motivos que le empujan a seguir un año más y reconoce que pasó de estar enfadado con Pellegrini a poner en sus manos la decisión de renovar

"A lo mejor voy a estropear algo que tienen preparado, pero lo siento... me quedo un año más en el Betis". El anuncio con el Joaquín Sánchez sorprendió en plena celebración de la Copa del Rey conquistada el pasado sábado contra el Valencia CF hace que su renovación por una temporada más pase a ser el secreto peor guardado de la historia del fútbol. "Ya... que voy a decir más. No sé qué me habrán preparado, yo lo que quiero es firmar y que en el contrato pongan lo que quieran. Luego ya, como si meten en un cohete y me mandan a la luna para anunciarlo", bromeaba el portuense, quien reveló que no sólo tenía decidido retirarse, sino que incluso lo pasó mal y consideró que estaba jugando menos de lo que merecía en su último año.

"Yo imaginaba que este año iba a jugar menos, pero una cosa es pensarlo y otra es vivirlo. Había momentos que estaba triste porque pensaba que merecía un poco más y por ahí venía mi reclamación, pero estaba mosqueado conmigo mismo. Lo he pasado mal en esos momentos de transición en los que hay que asimilar que uno tiene que jugar menos y disfrutar más de todo esto. Y mira, el destino me ha regalado levantar un título con el Betis que es lo más grande que he vivido", relató Joaquín en una entrevista en Betis TV, en la que reconoció su malestar con los minutos que le daba el técnico chileno.

Sin embargo, Joaquín explicó que el entrenador ha sido esencial para su continuidad. "Cuando me planteo continuar un año más, aparte de mi familia, con el primero con el que hablo es con Manuel. Yo le dije que había sintonía con el club, que me veía con ilusión para seguir aunque a principios de temporada le dijese lo contrario, pero que quería saber su opinión porque la valoraba mucho. El míster me dijo que para él era un aporte, ya fuera como titular o como revulsivo, que aportaba muchas cosas, que me abría las puertas si yo decidía seguir y que se alegraría mucho por mí si seguía", relata sobre el empujón definitivo que le dio Pellegrini.

No fue el único, "también me insistían Alexis y Gordillo". "Ellos me decían que pensase lo que pensase que me esperase hasta el final para decirlo, que no dijese que me retiraba aunque lo tuviese decidido ya. Cuando salió lo de que iba a colaborar en El Hormiguero se pillaron un mosqueo conmigo...", cuenta Joaquín, quien también valoró mucho el "grupo tan unido" que ha formado el Betis y el buen trabajo que lleva haciendo el club en los últimos años y que ahora se está viendo".

"Que anuncies que vas a seguir y que tus compañeros te monten esa fiesta y te demuestren tanto cariño y respeto es increíble. Es tremendo que ellos tengan esa ilusión para que yo siga", añadió el portuense. "He intentado alegrar a la gente, hacerles felices jugando al fútbol y entrar en la historia del fútbol, del Real Betis Balompié y tener la admiración de la gente, incluidos los sevillistas, es lo más grande. Ir a cualquier lado y que te reciban con ese cariño es una pasada, de verdad", indicó sobre los motivos que le han llevado a renunciar a retirarse en lo más alto, tras ganar un título y levantarlo como capitán en una auténtica montaña rusa de emociones, como él mismo ha relatado en la crónica más tragicómica de la final de Copa del pasado sábado.