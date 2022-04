Los milagros, a veces, se dan y el de la bufanda bética de Jaime tuvo final feliz

Las redes sociales han ayudado a que una madre recuperara la bufanda del Real Betis que perteneció a su hijo fallecido

Los milagros existen y las redes, aunque a veces sean dañinas, también ayudan a que estos ocurran de vez en cuando. Como ha ocurrido en esta ocasión. Aurora Lancha, la madre del pequeño Jaime Gómez que falleció hace tres años, ha recuperado su bufanda perdida en la celebración del título copero del Real Betis.

Así lo ha hecho público el tío y hermano de Aurora, Rafael Lancha Pardial, quien ha confirmado que esa red de solidaridad en la que todos se han volcado ha tenido su premio. "La verdad sea dicha, no me esperaba tanta solidaridad humana, muchísimas gracias a todos los que nos habéis ayudado de una forma u otra, de verdad, de corazón, gracias a una grandísima persona, puedo confirmar y confirmo, QUE YA ESTA EN CASAAAAAA, OLE OLE OLEEEEEEE, GRACIAAAAS", escribía en su perfil de Facebook.



Todo empezó con un post de la propia Aurora Lancha en la que desvelaba lo ocurrido el domingo de madrugada con la anhelada prenda que perteneció a su hijo y lo mucho que para ella significaba recuperarla. "Buenas tardes. Sé que es misión imposible, pero es lo último que puedo hacer, y por intentarlo no pierdo nada. Ayer a la salida del Villamarín, entre la euforia y la masa de gente que había, se me perdió la bufanda de mi niño. Se me cayó y, aunque recorrí el camino de nuevo, ya no la encontré. Es una bufanda muy especial, porque la tenía desde que el Betis bajó a 2°, y pone en ella 'volveremos'. No había ni un partido en el que no la llevara. Ayer quise que viniera conmigo a la final y torpemente la perdí. Para quien no conozca el por qué es tan especial, mi hijo falleció hace tres años. Si no la recupero, cosa que soy consciente de que es difícil, sólo espero que quien se la encontrara sepa valorarla y la lleve a los partidos con el mismo cariño con el que él la llevaba. Gracias por escucharme y enhorabuena a todos los béticos", escribía.

Muy pronto no sólo se viralizó la angustia de esta madre bética sino que a lo largo de las últimas 48 horas no han dejado de llegarle mensajes de ánimo. Todos confiaban en que el aviso llegaría a quien pudiera haberla encontrado y, tarde o temprano, la bufanda aparecería. No ha habido que esperar mucho y ésta ya está de nuevo en manos de Aurora. Una alegría para la familia Jaime, que desde el cuarto anillo también se habrá alegrado.