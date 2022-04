El detallazo del Eintracht con el Betis antes de la final de la Copa del Rey

La extraordinaria y dura eliminatoria de octavos de la Europa League entre alemanes y heliopolitanos, resuelta al filo de los penaltis, creó lazos de amistad

Fue una eliminatoria dura, complicada, igualada a la postre, pese a que la ida parecía deparar una sencilla clasificación para cuartos de final de la Europa League del Eintracht. Entonces, Bravo salvó al Real Betis de una goleada, dejando el marcador en un 1-2 que no podía ser considerado ni mucho menos definitivo. Y así fue: los verdiblancos dieron el do de pecho y forzaron la prórroga 'in extremis', tras sufrir las acometidas blanquinegras en Frankfurt (con disparo al larguero incluido), gracias a un tanto de Borja Iglesias. En el tiempo añadido, la madera impidió el 0-2, aproximándose el cruce hacia la tanda de penaltis. Sin embargo, en la última acción, una falta de entendimiento en su salida de Rui Silva con Guido Rodríguez terminaría en un fatídico autogol.

Los germanos continuaron con su 'martillo pilón' en la siguiente ronda, deshaciéndose del favorito Barcelona, y acarician la final de la segunda competición continental tras el 1-2 en el London Stadium frente el West Ham, verdugo del Sevilla FC, capaz también de dar la sorpresa la próxima semana en el Deutsche Bank Park, por lo que nadie se fía en las huestes de Oliver Glasner. Una andadura europea que, por cierto, forjó amistades y lazos personales entre el Eintracht y el Betis. Así lo desvelaba esta semana, ya con la resaca copera en sus estertores para retomar la lucha por la Champions League vía LaLiga este lunes ante el Getafe, el directo de Comunicación de la entidad heliopolitana, Julio Jiménez Heras, que compartía en su cuenta personal de Twitter el detallazo de los teutones.

Fue en la víspera de la final del torneo del K.O. cuando el staff ejecutivo del Eintracht se reunió en el césped de su estadio para una foto de familia con la que quiso transmitir ánimos y fuerzas al Betis para que se impusiera al Valencia en el gran encuentro del pasado sábado 23 de abril en La Cartuja. En el plano contrapicado puede verse el espectacular marcador de techo del recinto francfortés, donde puede leerse el siguiente mensaje en un perfecto castellano: "La suerte no es más que la habilidad de aprovechar las ocasiones favorables. Suerte en la final de la Copa del Rey". Tomando prestada la máxima de Orison Swett Marden, el autor estadounidense que fundó la revista 'Success', los alemanes quisieron transmitir sus deseos de éxito a uno de sus compañeros de viaje en esta notable temporada.