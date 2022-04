La respuesta oficial del Arsenal al interés de Bellerín de seguir vinculado al Real Betis

El entrenador de los 'gunners', Mikel Arteta, muy claro acerca del futuro del catalán, que aumenta su 'feeling' con los verdiblancos atreviéndose en directo con el himno de 'Fondo Flamenco'

El Arsenal juega este domingo (17:30 horas) en el vecino Olímpico de Londres ante un West Ham que todavía está intentando compaginar su plaza de Conference League con la posibilidad de meterse en la final de la Europa League, seriamente complicada tras el asalto de un Eintracht que, tras 'cargarse' a Betis y Barcelona, se lleva a Frankfurt un 1-2 que se antoja hasta corto para los merecimientos alemanes. Mientras tanto, los 'gunners' saborean todavía los triunfos frente al Chelsea y el Manchester United que les permiten mantener su colchón en la cuarta plaza, amenazada por el Tottenham, con quien tiene pendiente un duelo desde la jornada 22 que se antoja decisivo.



Un éxito rotundo que persiguen los de Mikel Arteta, capaz de 'ventilar' las críticas con una campaña notable. Sin Héctor Bellerín en sus filas. El verano pasado, el preparador vasco accedió a la salida a préstamo del catalán, que le pidió estar más cerca de los suyos tras un año duro de pandemia y aislamiento. Ahora, le toca volver para afrontar la última temporada de vinculación en el Emirates Stadium, aunque el lateral derecho ya les ha hecho saber que desea permanecer de verdiblanco. El gran problema será la exigencia del Arsenal, que se lo llevó de la cantera del Barça hace once años por 500.000 euros, pero que lo tasa en 10, la mitad de su valor de mercado según las casas especializadas. Inviable esa inversión para el Betis, que sí contemplaría otras fórmulas menos onerosas, porque no cuenta con Montoya y ve con la pareja Bellerín-Sabaly bien cubierta esa posición para afrontar la exigente 22/23.



Como ya se avanzó en ESTADIO, el futbolista está dispuesto a poner todo de su parte, incluso renunciando a cantidades que le correspondieran y ajustando nuevamente su sueldo para encajar en las posibilidades heliopolitanas. Incluso, cree tener un as bajo la manga en las futuras negociaciones, pero en Londres son claros y contundentes a la hora de hablar del futuro del carrilero. Este viernes, Mikel Arteta se refirió a este asunto en la conferencia de prensa previa al West Ham-Arsenal. Ante la pregunta de un periodista de si Bellerín entra en sus planes o le dejará marchar al Betis, como él desea, el míster 'gunner' afirmó muy serio: "Cada jugador con una obligación contractual con nosotros, en ambos sentidos, es nuestra jugador y será considerado como tal. Por tanto, todos los planes se trazan considerando que esta posibilidad existe (la de volver y quedarse) y viendo cómo pueden encajar en nuestro equipo".



Se avecina tormenta, por tanto, ante la negativa oficial a dejarle marchar. Incluso pese a que el recuperado Tomiyasu, sustituto de Héctor en el cuadro inglés, está cuajando una gran campaña. WhoScored.com lo incluye en el once ideal de la Premier en cuanto a las nuevas incorporaciones de este curso se refiere, al tiempo que Arteta se deshace en elogios hacia al japonés: "Cuando seguimos al jugador, es una de las cosas en que nos fijamos (es ambidextro), porque te da muchas opciones. Puede usar ambos pies, puede jugar de central derecho, central izquierdo, lateral izquierdo... Eso te da una enorme variabilidad".





Mientras tanto, Bellerín sigue en sus trece y no arroja la toalla: desea seguir en el Betis, aumentando en esta celebración de la Copa del Rey su vinculación emocional con la afición. Después del 'hit' que surgió de una noche de fiesta, el lateral se atrevió en directo a entonar el himno del Centenario que compuso Alejandro Astola y que interpretó el grupo 'Fondo Flamenco', que volvió a reunirse para un último concierto de despedida este fin de semana en el Cartuja Center de Sevilla, al que asistieron varios miembros de la plantilla verdiblanca.