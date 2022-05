Finge tener Covid para no jugar, viajar para ver la final del Betis, pero le descubren y acaba despedido

El Deportivo anunció la rescisión del contrato de Juan Carlos Menudo por motivos disciplinarios que luego han salido a la luz

El Deportivo de La Coruña ha anunciado el despido del jugador Juan Carlos Menudo aludiendo problemas disciplinarios y según informan algunos medios gallegos, el motivo principal ha sido el acudir el pasado fin de semana a Sevilla para ver 'in situ' la final de la Copa del Rey entre el Real Betis y el Valencia.



El centrocampista sevillano, que jugó en la cantera nervionense pero que es un confeso aficionado verdiblanco, se saltó el código interno según el club deportivista, que también le acusó de haber mentido para no estar disponible para el choque ante el Talavera del pasado domingo 24 de abril tras informar al club que había contraído el Covid-19 para no entrenarse y así no jugar el fin de semana.



Tras no ser convocado para el choque supuestamente por esta razón, el sevillano viajó a Sevilla para ver la final de Copa en el estadio de La Cartuja. El Deportivo acumuló pruebas de su viaje, al que llamó la atención y éste negó que hubiera estado en Sevilla aunque finalmente acabó reconociendo que sí había viajado.



Por este motivo, el Deportivo decidió rescindir su contrato, que estaba en vigor hasta 2023, justificando su decisión en faltas graves contra el código disciplinario del club blanquiazul. Para rizar más el rizo, tras anunciar el club su desvinculación, Menudo se ha mostrado muy activo en redes sociales dando 'Me gusta' en su perfil de Twitter a algunas reacciones a su despido y que dejan entrever que su relación con el técnico del Deportivo no era la mejor.





