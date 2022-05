Aplausos sevillistas en el pasillo, el rencor del Coliseum con Dani Ceballos, gritos de "Guido quédate"... el Getafe-Betis, en imágenes

Antes del partido liguero de este lunes, el equipo azulón recibió con honores y deportividad al flamante campeón de Copa a pesar de que el Coliseum respondió con pitos porque no olvidan un suceso

A diferencia de las supuestas intenciones de sus vecinos del Atlético con respecto al Real Madrid en el derbi de la próxima jornada, los jugadores del Getafe CF decidieron cumplir con el protocolo ético y homenajearon al Real Betis por su victoria en la Copa del Rey. Los azulones formaron un pasillo que contó con el morbo de ver a un sevillista -el cedido Óscar Rodríguez- aplaudiendo al eterno rival y que contó con la desaprobación del público del Coliseum Alfonso Pérez, que guarda rencor al club verdiblanco desde una anécdota con Dani Ceballos en el estadio Benito Villamarín hace seis temporadas.

Algunos aficionados del Getafe no han perdonado lo sucedido un 15 de mayo de 2016, en la última jornada de LaLiga 15/16 y en la que el cuadro madrileño descendió tras perder 2-1 ante el Betis, poniendo fin a una racha de 12 temporadas seguidas en Primera. En aquella jornada, como recuerda la agencia EFE, un sector del Benito Villamarín cantó "¡A Segunda oé, a Segunda oé!", que en la hinchada verdiblanca explicaban por sus deseos de que se salvase el Sporting, equipo con el que está hermanado y que logró la permanencia tras imponerse por 2-0 al Villarreal, y por un vídeo falso que corrió por redes en la previa.

En las imágenes se podía escuchar a la afición del Getafe cantando "¡A Segunda oé, a Segunda oé!" al Betis en el choque de la primera vuelta cuando Álvaro Vázquez marcó el 1-0 a favor del conjunto azulón. Después, se demostró que el audio no correspondía a ese encuentro, en el que en realidad se cantó "Geta, Geta" cuando marcó el jugador local. Por eso, la afición bética celebró los tantos del Sporting y lucieron camisetas y bufandas del conjunto gijonés.

Cuando el arbitró decretó el final, de nuevo se escucharon mofas al Getafe por su descenso y se cantó "El año que viene volvemos a El Molinón" y "El Sporting es de Primera". Y, para culminar la jornada, y según contó entonces la Cadena Ser, Dani Ceballos lanzó un grito poco deportivo al jugador del Getafe Juan Cala: "A ver si os pudrís en Segunda y desaparecéis". Todo ello sigue muy presente en la memoria del Coliseum, seis años después.

No fueron los únicos cánticos que se escucharon en Getafe, donde hubo numerosos béticos que no pararon de animar a los suyos, de jalear a Manuel Pellegrini y que sorprendió con gritos de "Guido, quédate", ante el temor de que el mediocentro argentino abandone el Betis el próximo verano. Desde luego, pretendientes de fuerte solvencia económica no le van a faltar.

