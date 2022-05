"La Feria más feliz" para Haro, con "una Copa de los béticos" y un "partido clave para materializar las opciones de Champions"

El presidente del Real Betis atendió a los medios de comunicación desde la caseta de la Peña Bética Rafael Gordillo, donde plantilla, cuerpo técnico, dirigentes y consejo de administración brindaron por una temporada histórica

El Real Betis ha disfrutado este martes de una tradicional comida en la Feria de Sevilla, en la que se han dado citas los componentes de la plantilla y el cuerpo técnico que dirige Manuel Pellegrini, que ha decidido suspender el entrenamiento que estaba previsto inicialmente a las 11:30 horas, y el consejo de administración al completo, encabezazo por el presidente, Ángel Haro, quien atendió a los medios de comunicación a las puertas de la caseta de la Peña Bética Rafael Gordillo.

"Es una Feria de mucha alegría, de esa felicidad que necesitábamos ya los béticos y esperemos que no se la última Feria tan feliz. Desde el punto de vista deportivo, con un título y con el equipo peleando por la Champions, está claro que como presidente es la más feliz que he vivido. Desgraciadamente no habíamos podido venir antes pero los (jugadores) que aún no conocían la Feria seguro que se orientan", comenzaba manifestando un sonriente Ángel Haro.

"La Copa ya se ha disfrutado lo suficiente, es de todos los béticos, pero ahora tenemos que concentrarnos en los cuatro partidos que quedan porque tenemos un objetivo muy importante. Más que brindar por la Champions es que estamos muy centrados en conseguirlo. Es lógico que los béticos estén contentos con un título y con la clasificación europea, pero nosotros tenemos que estar muy enfocados en los cuatro partidos que nos quedan", añadió sobre la lucha por la cuarta plaza en LaLiga, con el Betis a sólo tres puntos del Atlético.

"El partido de Getafe fue complicado, pudimos marcar en la primera parte, pero en la segunda bajamos mucho. Creo que el partido clave para materializar las opciones de Champions es el del próximo sábado contra el FC Barcelona. Ojalá podamos ganar y tener opciones de acabar entre los cuatro primeros. El partido del Barça es el que va a hacer bueno o no el punto de Getafe. Si no ganamos, el 0-0 será un mal resultado y si ganamos seguiremos en la pelea", manifestó sobre sus cuentas particulares en esta recta final.

"Estamos aquí para hacer felices a los béticos, pero también tenemos la responsabilidad de darlo todo hasta el final. Hoy estamos de celebración en la Feria y a partir de mañana concentrados en el Barça porque es un partido clave. El equipo está en un buen momento, aunque obviamente está más cansado. El Barça tiene casi encarrilada la clasificación para la Champions y creo que es un buen momento para jugar contra ellos", añadió sobre el duelo de la próxima jornada, que coincide con otros dos choques en la parte alta, el Atlético-Real Madrid y el Villarreal-Sevilla.