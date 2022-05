El presente y futuro de Pellegrini, la trituradora del Betis y un récord de Serra Ferrer

Después de ser el primero en meter dos años seguidos al equipo verdiblanco en competiciones europeas y conseguir un título y la decimotercera clasificación continental, el chileno opta a un dato del siglo pasado

"Mientras nos dé la matemática vamos a seguir peleando por entrar entre los cuatro primeros". Manuel Pellegrini insistía este lunes, desde la sala de prensa del Coliseum Alfonso Pérez tras empatar con el Getafe CF y encadenar su tercera jornada seguida sin marcar, que en el Real Betis no dan la temporada por acabada a pesar de que esta 21/22 ya tiene un lugar destacado en la historia del club, donde el chileno ha inscrito su nombre con letras doradas. El entrenador santiaguino no sólo ha conseguido romper una sequía de 17 años para conquistar el cuarto título bético, sino que se ha convertido en el primer entrenador verdiblanco que consigue clasificarse para Europa en dos temporadas seguidas.

La Champions es el caramelo con el que quieren poner la guinda, pero la Europa League está ya asegurada y es toda una certeza el hecho de que el Betis estará en competiciones europeas por decimotercera vez en su larga existencia. La afición idolatra al Ingeniero, que ha desarrollado un fuerte arraigo con un club necesitado de estímulos después de dos décadas de inestabilidad casi constante.

El presente y el futuro de Pellegrini pasan por el Betis y ni siquiera la fuerte insistencia de la selección de su país pone en riesgo el hecho de que el técnico andino inicie el próximo verano su tercera campaña en el Benito Villamarín y opte a batir el récord de Serra Ferrer, que es el único que ha metido al Betis en Europa tres veces y el último entrenador que completó tres cursos seguidos en Primera división. ¡Y eso fue el siglo pasado!

"Hemos conversado con mucho respeto acerca de esto. Sé que él siente una gran admiración por la selección de Chile. Sería un broche de oro para su carrera el llevar a Chile a una copa del mundo", comentó el portero del Betis Claudio Bravo en una entrevista para TNT Sports, donde fue claro y manifestó que en estos momentos no ve a Pellegrini dirigiendo a la 'Roja': "He visto sus declaraciones y para que él llegue tienen que pasar muchas cosas y mejorar otras. Hacer una planificación completa, y no solo a nivel de selección, sino que también a nivel de clubes. Él podría ser el encargado de esa reformulación, pero no me lo imagino trabajando allí, porque sería una pelea constante, disgustos a diario... Lamentablemente, en Chile no funcionan las cosas como acá". Que no se va, que no.

A día de hoy, Lorenzo Serra Ferrer es el último entrenador del Betis en estar tres temporadas seguidas al frente del banquillo verdiblanco en Primera división. El balear llegó en el tramo final de la 93/94 y se marchó al Barça después de la final de Copa que cerró la 96/97. En estos 15 años, el único que había sido capaz de aguantar tanto fue Pepe Mel, quien también estuvo tres cursos y medio (2010-2013) pero empezó en Segunda división. Ahora, Manuel Pellegrini, que ha apagado el botón de la trituradora de técnicos en Heliópolis (un total de 24 en 19 años), tiene en su mano igualar e incluso superar este registro, ya que recientemente ha renovado hasta 2025 y no para de remarcar que siempre cumple sus contratos.

Después de subir a Primera división de la mano de Luis del Sol, sustituto de Fernando Vázquez, se puede decir que el siglo XXI comenzó con cierta estabilidad en el banquillo del Betis. Juande Ramos completó la 2001/2002, Víctor Fernández hizo lo propio en la 02/03 y en la 03/04 y Serra Ferrer volvió para estar otras dos campañas seguidas: en la mágica 04/05, con la Copa del Rey conquistada en el Vicente Calderón y la clasificación para jugar la Champions League, y también en una agridulce 05/06.

Luego, a partir de la segunda marcha del balear en 2006, sólo dos técnicos habían sido capaces de completar una temporada: el citado Mel, con tres temporadas y destituido a la mitad de la cuarta, y Quique Setién, quien llegó a un acuerdo con el club para rescindir su contrato después de dos temporadas muy intensas y repletas de altibajos. Hasta la llegada del cántabro, el Betis había tenido nueve técnicos en cuatro años; tras él llegó Rubi, quien no llegó ni a terminar la 19/20, siendo relevado en el epílogo por Alexis Trujillo como técnico interino. Pellegrini ha vuelto a cambiar la historia.

Consulta, en esta galería elaborada por ESTADIO Deportivo, los artífices de las 13 clasificaciones para Europa del Betis a lo largo de toda su historia, con Pellegrini y Serra en un lugar destacadísimo de la lista.