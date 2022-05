Las primeras imágenes de las nuevas equipaciones Hummel del Real Betis

Un vídeo muestra una sesión de fotos en la que Bartra y William Carvalho posan con la indumentaria titular con calzón negro, desvelándose otra de portero

Cada vez queda menos para que el Real Betis haga público, en primer lugar, que no seguirá ligado a Kappa la próxima temporada y, a continuación, que Hummel va a ser el nuevo espónsor técnico de los heliopolitanos durante cuatro campañas, empezando por la 2022/2023, con una quinta opcional. Será el regreso de la firma danesa a la Avenida de La Palmera, pues ya vistió al equipo hispalense entre 1987 y 1990, sustituyendo a su homóloga italiana, que ha vivido dos etapas con los verdiblancos. El último servicio fue la equipación especial para la final de la Copa del Rey, con calzonas negras y una raya vertical de otra tonalidad (formada por los nombres de jugadores históricos de la entidad), aunque en las redes sociales hay mucha polémica al respecto, ya que decenas de aficionados no recibieron su camiseta a tiempo de lucirla el 23 de abril, pese a haberla reservado a ciegas muchas semanas antes. Incluso, varios de ellos denuncian que la prenda les acaba de llegar... sin el parche del partido en cuestión en el pecho.

El caso es que los turineses no han ejercido su derecho de tanteo, que le permitía renovar con el Betis si igualaba la mejor propuesta recibida en la planta noble del Benito Villamarín, a donde Macron, Under Armour y otras marcas de reconocido prestigio se dirigieron para mostrar su interés en vestir a uno de los clubes con más seguidores de España. Finalmente, Hummel se ha llevado el gato al agua, al permitir a la institución sevillana recuperar el control de su e-commerce y las tiendas físicas, entre otras mejoras, por lo que solamente quedarían los últimos trámites para que el trato adquiriese dimensión pública. En este caso, no se utiliza el mismo baremo de los cursos deportivos (del 1 de julio al 30 de junio), por lo que la comunicación oficial podría llegar antes, a finales de mayo, con la 21/22 ya finalizada.

Para curarse en salud, el Betis habría celebrado esta semana una sesión de fotos con varios jugadores antes de que éstos se marchen de vacaciones. Los compañeros de 'El Correo de Andalucía' lograron inmortalizar el momento con un vídeo exclusivo en el que se pueden intuir varios detalles de los nuevos diseños, que llevan semanas sobre la mesa de los responsables directivos y de marketing de la entidad, pero de los que se conoce poquísimo. Había filtraciones sobre una segunda indumentaria azul o verde oscura y una tercera naranja, pero ésas no aparecen en el documento desvelado. En él sí se puede ver a Bartra y William Carvalho posando en la zona antigua del graderío con una camiseta verdiblanca con los laterales completamente verdes y la espalda blanca (en la que iría el dorsal en negro), pero las rayas de ésta no son finas, como se especulaba, sino gruesas. Y ambos lucen calzón negro, como en la Copa este año y en la visita liguera al Sánchez-Pizjuán. Además, puede distinguirse una equipación de portero completamente amarilla.