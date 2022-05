Álex Moreno y la Champions, Miranda, Pellegrini, el interés del Barça...

El lateral verdiblanco ha hablado en su tierra sobre numerosos temas de actualidad en clave verdiblanca

En el Real Betis hay un objetivo claro para estas cuatro últimas jornadas de LaLiga: acabar entre los cuatro primeros y jugar la Champions la próxima temporada. El reto es complicado, pues dependen de resultados de terceros, pero tras ganar la Copa del Rey, el empate ante el Getafe supuso un frenazo pero el objetivo sigue estando a tres puntos de distancia. Manuel Pellegrini y los suyos se han propuesto hacer un 12 de 12 en estos últimos cuatro partidos y esperar acontecimientos. Y uno de sus jugadores más importantes y que así lo corrobora es Álex Moreno. "Hacía 17 años que el Betis no ganaba un título y ha sido una alegría increíble para el club y la afición. También ha sido muy importante para el equipo porque implica la clasificación directa para la Europa League. Ahora tenemos la opción de luchar por la Champions hasta el final de la temporada. Queremos ser ambiciosos", ha declarado en una entrevista a Sport.

La presa más cercana es el Atlético de Madrid pero todo pasa por ganar este sábado al FC Barcelona: "Últimamente hemos perdido puntos. Contra Elche, ante Getafe... Todo el mundo se está jugando cosas y todos los partidos son muy complicados. Ahora viene el Barça y tenemos que sumar tres puntos para seguir arriba. Hay que intentar ganar cuanto antes".

En cuanto a su aportación personal a la temporada verdiblanca, el lateral catalán no puede estar más satisfecho: "Sí, yo estoy muy contento con mi temporada. He corregido varias cosas respecto al año pasado. Algunos errores que cometía eran cuestión de mala suerte, otros de concentración. Este año estoy supercontento e ilusionado. Quiero seguir creciendo. Estoy en las puertas de la Selección. Esto significa que estoy haciendo las cosas bien y, además, me ayuda a tener confianza, ser más ambicioso y trabajar para mejorar".

La competencia con Miranda: "Nos llevamos genial. Es muy buen compañero, una gran persona. La competencia nos ayuda a crecer en todos los sentidos y hace que el equipo en general sea más ambicioso. En cualquier posición, eh. Durante todo el año se ha demostrado que, gracias a la confianza del míster, todos los jugadores que han salido lo han dado todo, han aportado y han rendido bien. El entrenador da prioridad a la gestión del grupo. Es muy importante tener a todos los futbolistas enchufados".

Pellegrini: "Destacaría la personalidad que tiene. La ambición de querer siempre más, de no conformarse. Hemos conseguido un título, pero él quiere clasificarse para la Champions. No piensa en lo que ha conseguido, sino en lo que queda por conseguir".

El Barça le sigue la pista: "No he leído nada ni tengo información al respecto. Es cosa de mis agentes. Yo estoy centrado en acabar bien la temporada. Solo pienso en los partidos y en los entrenamientos. Ya se verá lo que pasa. Lo que me va a hacer jugar bien y crecer es focalizarme en el tramo final del curso y finalizarlo de la mejor forma posible".