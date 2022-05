"El fútbol no es obrarlo, sino finiquitarlo", Pellegrini lamenta las "muchas ocasiones falladas" y tuerce el gesto con la lesión de Bravo

El técnico del Betis no renuncia a la Champions, pero es consciente de que "los puntos se van"; el chileno considera que su equipo mereció ganar el encuentro, pero insiste en que no se puede perdonar tanto cuando se lucha por objetivos tan ambiciosos

"Así es el fútbol. Creo que hicimos un buen partido, con ocasiones para haberlo ganado. No las aprovechamos y vino ese golazo al final. Creo que el equipo hizo un partido correcto", analizó el entrenador del Real Betis ante las cámaras de Movistar+, tras la derrota de su equipo en la noche este sábado ante el FC Barcelona por 1-2, con una volea definitiva de Jordi Alba en el minuto 94', que deja al cuadro verdiblanco con un balance de dos puntos de los últimos 12 posibles y cuatro jornadas seguidas sin ganar que complica mucho la deseada guinda de la clasificación para la próxima edición de la Champions League.

Al menos, el Betis rompió una dinámica negativa de más de 300 minutos sin marcar. No obstante, pese a empatar rápido y a buscar el triunfo tras el 1-1, Pellegrini consideró que su equipo mereció más durante todo el choque: "No es que tuviese la impresión de que pudimos ganar cuando empatamos, sino que la tuve desde el primer minuto. Salimos a ganarlo con ocasiones de Pezzella, de Juanmi que tapó el portero... Tuvimos muchas ocasiones para ponernos por delante, pero lo hicieron ellos con un gol que entró mordido", señaló sobre el 0-1, de Ansu Fati tras rebotar en Guardado y cambiarle la trayectoria a Rui Silva.

"En términos generales, creo que merecimos más. Cada fecha que pasa son puntos que pasan para estar en Champions. Vamos a esperar a ver los resultados de mañana. Trataremos de conseguir la mayor cantidad de puntos y, a partir de ahí, ver para qué nos da", añadió el entrenador del Betis, que insistió una y otra vez en que no se puede perdonar tanto cuando se lucha por un objetivo tan ambicioso como la Champions.

"Tuvimos ocasiones de gol muy claras. Juanmi tuvo tres, otra de Pezzella, otra de Canales... Cuatro o cinco que no convertimos. El fútbol no es solo obrarlo, sino finiquitarlo. No podemos reprochar el espíritu, ni las ganas, ni que hubiera una semana de celebración. Jugamos un buen partido ante un rival que se reforzó fuertemente en el mercado de enero", remarcó.

Por último, explicó las primeras sensaciones en el Betis por la lesión de Claudio Bravo, que pidió el cambio tras sentir un pinchazo en la parte posterior del muslo de su pierna derecha y podría perderse lo poco que resta de curso: "Bravo sintió una molestia en el isquio en la primera jugada del partido. Se paró inmediatamente. Ya veremos mañana el parte médico, pero se trata de una lesión muscular".