Ter Stegen, baja definitiva ante el Betis por una indisposición

El portero del Barcelona Marc-André ter Stegen, que ayer no se entrenó con el equipo a causa de una indisposición, no ha entrado en la convocatoria del conjunto azulgrana para el partido que este sábado (21:00 horas) disputará en el Benito Villamarín ante el Betis. El alemán llevaba un par de días arrastrando problemas estomacales, que le impidieron ejercitarse este viernes, y finalmente no forma parte de la expedición azulgrana que viaja esta mañana a Sevilla.

El brasileño Neto Murara y el portero del Barça B Arnau Tenas son los dos guardametas que el técnico, Xavi Hernández, ha llamado para jugar ante el Betis. Se quedan en Barcelona los cinco lesionados del equipo: los defensas Gerard Piqué y Sergiño Dest, y los centrocampistas Sergi Roberto, Pedri y Nico González. Y vuelven a la lista el defensa Óscar Mingueza y el delantero Martin Braithwaite, tras superar el coronavirus.

En total, Xavi ha convocado a 21 futbolistas para medirse con el conjunto andaluz: Neto, Arnau Tenas; Dani Alves, Mingueza, Jordi Alba, Araujo, Lenglet, Eric García, Umtiti; Busquets, Gavi, Frenkie de Jong, Riqui Puig; Dembélé, Ansu Fati, Aubameyang, Adama Traoré, Ferrán Torres, Memphis, Braithwaite y Luuk de Jong.