Bellerín: del rumor infame al presunto corazón dividido en el Betis-Barça

El lateral derecho, baja este sábado por un proceso febril, supo convertir un vídeo comprometido en un 'meme' favorable; los movimientos del mercado no le ayudaron después

Fue uno de los grandes protagonistas de la final de la Copa del Rey, con su perfecta asistencia a Borja Iglesias para que el gallego inaugurara el marcador, y de su celebración posterior. Héctor Bellerín ha sabido digerir una temporada positiva en líneas generales, pero con altibajos, debiendo reajustar su rol con un Youssouf Sabaly que parecía ganarle la partida desde su reaparición ante los ojos de Manuel Pellegrini. En el momento clave, el catalán recuperó la titularidad en las citas importantes, si bien se perdió este sábado un encuentro muy especial para él. Un proceso febril le impidió formar parte de la lista de convocados y, por ende, del equipo que se enfrentó al Barcelona, club donde se formó el lateral diestro. De nuevo, como en vísperas del 23-A, los rumores y las redes sociales echaron humo.

Recapitulando: la amplia experiencia en la elite del de Badalona, internacional español en todas las categorías y uno de los capitanes hasta hace nada del Arsenal, le permitió 'torear' el primer vídeo comprometido que circuló por toda Sevilla. En él, Bellerín bromea con un cántico apagado y sin aparente efusividad: "Viva el Betis, oé". Y, ante la pregunta de su compañero de fiesta y sospechoso de la filtración de qué pensaba ganar próximamente, añadió: "La Copa, oé". Por supuesto, muchos censuraron el supuesto estado de ebriedad del zaguero, que respondió en el campo y, después, siendo el alma de la fiesta en la que los profesionales verdiblancos ofrecían el título a los aficionados. Imitado, incluso, por Fekir, convirtió esas dos frases en un lema para el gentío.

Particular donde los haya, Héctor ha conquistado al beticismo con su bigote ochentero y sus 'outfits', a la última moda según los entendidos. Su look en la comida de Feria del pasado martes, con chaqueta sintética marrón, posiblemente de segunda mano, como gran parte de su armario, dio también bastante de qué hablar. La coincidencia de sus décimas de fiebre con el final de la segunda semana más grande la primavera sevillana volvió a desatar los rumores de una visita de incógnito (materialmente imposible, siendo quien es, que no haya pruebas gráficas entre miles de asistentes al Real de Los Remedios) a las casetas con nefastas consecuencias. Nada de covid, aclaran desde el club. Se libró cuando lo contrajo Borja Iglesias, que le acompañaba a 'La Resistencia', y ha vuelto a hacerlo.

Fuentes cercanísimas a Bellerín apuntaban de nuevo en la víspera del Betis-Barça que se equivocaban quienes achacasen a los excesos en la Feria como causas de la ausencia del carrilero, simple y llanamente enfermo. Es más, sólo pisó el albero del arrabal hispalense ese martes, ni antes ni después. Y tampoco tuvo que ver, obviamente, la noticia que deslizaba la compañera de la Cadena Cope Helena Condis justo antes de que comenzara el duelo del sábado en el Villamarín. Contaba la periodista que el futbolista, que sí estuvo en la órbita culé el verano pasado cuando Ramón Planes lideraba la dirección deportivo, ha vuelto a ser ofrecido para la 22/23 a un conjunto azulgrana que, de momento, ha declinado esta opción. La realidad, como ya les contamos en ESTADIO Deportivo, es que Héctor está poniendo todo de su parte para que el Arsenal le libere a bajo coste con el fin de prolongar su estancia en Heliópolis.