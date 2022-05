Real Madrid, Betis y el partido del morbo... Dani Ceballos ya no lo puede decir más claro

El centrocampista utrerano vuelve a simbolizar su buena sintonía con Antonio Cordón al dejarse ver en el palco del director deportivo durante el Betis-Barça del pasado sábado: verdiblanco y en botella

Se puede decir más alto, pero no más claro. A lo largo de los dos últimos años que lleva amagando con volver a casa en cada ventana de fichajes, Dani Ceballos ha explicado de mil maneras diferentes su fuerte arraigo por el Real Betis y su sangre verdiblanca. Su irrupción sorpresa en los planes de Carlo Ancelotti -y con un excelente rendimiento, por cierto- en este eufórico tramo final de temporada con el Real Madrid ha vuelto a sembrar dudas sobre si el utrerano saldrá este verano o no al hacer inviable forzar la rescisión de su último año de contrato (al menos en teoría). El técnico italiano no quiere que se vaya y le promete minutos; pero Ceballos ya ha escuchado muchas veces esa misma historia y sigue hablando... sin hablar.

Su sintonía con Antonio Cordón, director deportivo del Betis es más que evidente. Sobre todo, después de que se dejase ver en la noche de este sábado en el palco del extremeño en el Benito Villamarín. Dani Ceballos se lesionó en la portentosa remontada del Real Madrid ante el Manchester City, en la vuelta de las semifinales de la Champions, y ha causado baja para el derbi ante el Atlético de este domingo. Ni corto ni perezoso, ha aprovechado esta situación para viajar a Sevilla y volver a darse un baño de beticismo.

Por las redes sociales circulan fotos de un Dani Ceballos muy receptivo a la hora de satisfacer las numerosas peticiones de aficionados y aficionadas del Betis que le vieron el sábado y querían un recuerdo junto a él -la que ilustras estas líneas fue publicada por MiBetis.com-. Vibró con el gran partido realizado por los de Pellegrini y 'juró en arameo' con los goles del Barça y la inmerecida derrota del conjunto local.

Ya estuvo en La Cartuja en la final de Copa del Rey, donde algunos de los presentes han remarcado por redes la pasión con la que Ceballos vivió el título que todo el beticismo llevaba esperando 17 largos años. A Ceballos le resta un año de contrato con el Real Madrid y todo estaba encaminado a su salida del club a final de temporada. Ya lo dijo antes de la Eurocopa y los Juegos Olímpicos del pasado verano. Quería volver a sentirse "importante en un equipo" y tener continuidad.

Ha desaparecido de la absoluta, 2022 es año de Mundial y siempre ha dejado claro que el Betis es el club que ama y sueña con volver. El propio Cordón, que en su día remarcó distancias económicas insalvables, ya ha dejado claras sus intenciones y, en las últimas veces que se ha pronunciado sobre este asunto, ha remarcado su convencimiento de que "los caminos de Ceballos y el Betis acabarán cruzándose", misma línea en la que se ha pronunciado también el presidente, Ángel Haro, quien si bien no ha querido hacer más grande el globo, siempre remarca el beticismo del utrerano y valora que exprese de manera tan clara sus ganas de volver.

Morbo asegurado: Ceballos podría despedirse ante el Betis



El tiempo estimado de recuperación para la lesión que sufre Dani Ceballos en un abductor, estiman los médicos madridistas que será de dos semanas, por lo que el centrocampista además del derbi madrileño se perdería los partidos ante Levante UD y Cádiz FC. Y, función de su evolución, podría reaparecer precisamente en el duelo que cierra LaLiga entre los dos grandes equipos de su carrera, Real Madrid y Real Betis. Es su última oportunidad de tener minutos en esta 21/22 y sería el partido del morbo, por la probabilidad de que fuese su despedida del Santiago Bernabéu y de que su destino fuese el equipo que ese día ocupará el vestuario visitante en el feudo merengue.

Ceballos, que participado en ocho de los nueve últimos partidos del Real Madrid, ha ganado peso en los planes de su entrenador, Carlo Ancelotti. Todo apuntaba que, con el título en el bolsillo y la final de la Champions en puertas, iba a disfrutar de varias titularidades en Liga en su recta final, tras una temporada marcada por la grave lesión de tobillo que sufrió en los Juegos Olímpicos, pero esta nuevo problema muscular le frena.

Ancelotti reconoció que tenía una deuda con un jugador que, desde su recuperación total, ha entrenado con máxima profesionalidad y, según palabras de su técnico, ha merecido más minutos de los que le dio. Su gran rendimiento en los últimos partidos ha dado un giro y Ancelotti traslada al jugador la decisión definitiva sobre su continuidad o salida del Real Madrid.

"Ya he hablado con él, sabe muy bien lo que pienso, lo que piensan los jugadores y el club", afirmó 'Carletto' en rueda de prensa. "Es Dani quien tiene que tomar la mejor decisión para él. Lo tiene todo muy claro y cada uno tiene que tomar sus decisiones. Si se queda, yo encantado", apuntó el entrenador madridista, en un mensaje directo al canterano del Betis.