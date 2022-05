Pellegrini: "No es la final de Copa, pero el estilo no va a cambiar"

Sevilla, 9 may (EFE).- El entrenador del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, ha declarado este lunes en rueda de prensa que "no va a cambiar el estilo" de los contendientes en el partido que su equipo disputará mañana frente al Valencia a pesar de que "no es la final de la Copa, es la Liga".

Pellegrini recordó que tanto béticos como valencianistas poseen "dos estilos muy definidos", por lo que "no habrá mayor diferencia en cuanto al juego" con la final que disputaron el pasado 23 de abril en La Cartuja, ganada por el Betis en la tanda de penaltis después de que el partido y la prórroga acabasen 1-1.

El preparador bético considera "lamentable cualquier forma de violencia, ya sea verbal o física", como "los insultos a (José) Bordalás", su homólogo del Valencia, ya que "en el fútbol, en el campo, puede haber mucha rivalidad" pero siente "rechazo" hacia "todo lo extrafutbolístico".

El técnico santiaguino afirmó que "el equipo está bien de ánimo" pese a haber sumado sólo dos de los doce últimos puntos en liza "porque se ha hecho una buena temporada tanto en juego como en logros" y "ha competido bien en tres competiciones", si bien "desgraciadamente", se ha "alejado de la Champions tras las derrotas en casa ante el Elche y Barcelona".

Pellegrini estima que el Betis ha "merecido más" en esos últimos partidos, por eso le "da rabia, por un lado, haber estado muy arriba peleando" hasta estas alturas de la Liga, "pero también es una vuelta a la realidad, porque los equipos que están por delante tienen un mayor presupuesto: se impuso una lógica al fin y al cabo", consideró.

El entrenador chileno cree que "el mayor mérito del plantel ha sido olvidarse de la realidad económica de los presupuestos" para "competir siempre al límite" y por eso le "cuesta mucho encontrar puntos negativos" a la temporada de su equipo.