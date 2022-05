La arriesgada decisión de Fabián que perjudica al Betis a corto plazo pero lo beneficia a la larga

El mediocentro palaciego debe decidir entre aceptar la última oferta de renovación del Nápoles, que trataría de venderlo en caso contrario, pero... hay otra vía

Anda muy pendiente el Real Betis de los movimientos que se produzcan a gran escala el próximo verano con sus canteranos como protagonistas. De un lado, Dani Ceballos desea regresar a Heliópolis, donde no están dispuestos a pagar un alto traspaso al Real Madrid, persistente en su deseo de recuperar los 15 millones de euros invertidos hace un lustro en el utrerano pese a estar ligado sólo hasta 2023. De no acabar de verdiblanco de nuevo, como es el deseo de dos de las tres partes implicadas, en La Palmera preferirían una venta que requiriese de tránsfer internacional, como la de Junior al Leeds (de la que llegará un 3% en derechos de formación, aproximadamente 450.000 euros, más otras cantidades pendientes del traspaso al Barça). Porque un 2,5% de lo que reportase el mediocentro sería bético.

En la misma tesitura está Fabián Ruiz, con un contrato de idéntica duración con el Nápoles y las mismas (nulas) ganas de renovar allí. Unos meses antes de que la pandemia hiciera estragos en el fútbol mundial, los partenopeos rechazaron 50 millones del Atlético de Madrid, al tiempo que Real Madrid y Barcelona, como PSG, Manchester City o Juventus, lo apuntaron y subrayaron en sus agendas con la explosión del palaciego, que llegó a ser MVP del Europeo sub 21 que se apuntó 'La Rojita' en 2019 y dio el salto a la Absoluta. Sin embargo, la crisis económica heredada de la sanitaria frenó en gran medida las inversiones descomunales, por lo que el '8' se resignó a quedarse. Aurelio de Laurentiis, que siempre fijó en 60 millones el listón por abajo para sentarse a negociar, creía tener la sartén por el mango, pero la pelota ha cambiado de tejado peligrosamente para sus intereses.

Y es que, de no aceptar Fabián la última oferta de renovación (3,5 millones de euros y cinco temporadas, con la instauración quizás de una cláusula de rescisión de la que ahora carece), el Nápoles estará obligado a venderlo en la próxima ventana estival para evitar que se marche gratis el año siguiente, pudiendo comprometerse libremente con quien desee en las Navidades venideras. Y, según apuntan en 'Radio Marte', el zurdo no estaría muy por la labor de lo uno ni de lo otro. Así, se estaría planteando forzar la situación, apurando su contrato y arriesgándose a pasar la 22/23 en la grada. De esa manera, sería una 'ganga' en la 23/24, recibiendo una jugosa prima de fichaje y una subida salarial. Se trataría, pues de una mala noticia a corto plazo para el Betis, que se embolsaría el 4,5% de un hipotético traspaso a un club no italiano, pero buena a la larga: ahora mismo, no podría pujar por el palaciego, pero, a coste cero y con aspiraciones mucho más ambiciosas que cuando se marchó, podría persuadirle de una 'operación retorno' asumible, tocando su fibra sensible pero también ofreciéndole unas ventajosas condiciones monetarias.