La Champions y el 'sorpasso' al Sevilla como guinda a una "brutal" temporada del Betis

Aunque sabe que "muy difícil, súper complicado", Willian José aboga por ganar los dos partidos que quedan por si acaso

"Tenemos que seguir luchando hasta el final. Nosotros sabemos que es muy difícil, súper complicado, pero tenemos que hacer nuestro papel y ganar los dos partidos. A partir de ahí, ya se verá lo que pasa con los demás y si podemos estar en la Champions o no", consideró un realista Willian José sobre el reto de acabar entre los cuatro primeros -el Sevilla FC sólo necesita sumar un punto o que no lo sume el Real Betis- y el estímulo de adelantar al eterno rival y sacarle de tan privilegiada zona.

Pase lo que pase, eso sí, el '12' heliopolitano considera que la temporada ha sido "magnífica", con el título de Copa del Rey, la clasificación para la Supercopa de España y el billete para la Europa League ya asegurado pase lo que pase en estas dos últimas jornadas de LaLiga, donde los de Pellegrini ya han igualado los 61 puntos del curso pasado a falta de seis por disputar: "Sólo nos faltaría conseguir la Champions y ya sería brutal, para el equipo, para el club y sobre todo para la afición".





Willian José y su sangre fría en Mestalla: "Necesitaba marcar"

A Willian José le han llovido elogios por esa brillante definición en ese 0-1 ante el Valencia CF. Pleno de sangre fría, controló en el área con su pierna derecha y se la cambió con un toque rápido a la izquierda para librarse del defensor che, antes de colarla por debajo de las piernas de Mamardashvili: "En esas acciones frente al gol hay que estar tranquilo. Muchos no la tienen ante ese tipo de porteros, pero es muy importante tener calma para poder marcar ese gol. Un delantero siempre tiene que estar preparado y con el gol en la mente, porque luego las jugadas pasan muy rápido. Cuando recibo, ya tenía claro recortar al central y tirar por ahí porque es muy grande y suele dejar espacio abajo. También tuve suerte y entre todo salió un bonito gol".

Willian José admitió que, después de ocho jornadas sin celebrar tanto alguno, el de Mestalla fue muy importante para él. "Sí, era importante marcar porque a los delanteros lo que se nos pide es hacer muchos goles. Siempre queremos marcar más goles, pero está siendo una experiencia muy buena y no está nada mal para ser el primer año aquí, en un equipo nuevo, con un entrenador nuevo... El día de la final de Copa también había tenido la felicidad de marcar uno de los penaltis, pero es diferente. Espero seguir marcando en los partidos que quedan", deseó, añadiendo que a pesar de todo "lo importante es ayudar al equipo, también presionando para robar balones, por ejemplo".

El Betis puede presumir de delanteros. Entre Willian José (11), Juanmi (18) y Borja Iglesias (19) suman la friolera de 48 goles. Y, además, pese a ser competencia directa, mantienen una excelente relación de amistad. ¿Qué más se puede pedir? "Está bien, ¿no?", bromea el hispano-brasileño. "La verdad es que estamos muy contentos los tres, estamos jugando mucho todos y todos estamos bien. Ése es el secreto de esta temporada", añadió, entre elogios a Pellegrini.

"Es la primera vez que encuentro un entrenador así, normalmente, los entrenadores tienen sus 14 ó 15 jugadores de confianza. Aquí tiene a un vestuario muy metido y muy alegre. Tú llegas por la mañana y ya están todos cantando, riendo... Es una locura de verdad. Estos chicos te dan una energía... Esa alegría en el día a día es muy bueno para el grupo. Joaquín, Guardado, Juanmi...", explicó. Como para no querer quedarse en el Betis.