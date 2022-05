La reflexión de Tello sobre los cambios y el futuro que parece confirmar su adiós al Betis

El extremo de Sabadell es uno de los ocho jugadores que acababan contrato en junio, aunque Joaquín, Bravo, Willian José y Guardado seguirán

Ocho futbolistas del Real Betis terminaban contrato el próximo 30 de junio, aunque Joaquín ha decidido alargar su exitosa carrera una campaña más, mientras que Bravo y Guardado renovaron ya hasta 2023. De los dos cedidos, Bellerín está poniendo todo de su parte para que el Arsenal lo libere del último curso de vinculación de forma lo menos onerosa posible para continuar de verdiblanco, si bien en principio deberá regresar a Londres, al tiempo que Willian José está firmado de manera oficiosa, puesto que el préstamo con opción de compra era una especie de venta en diferido, con una conversión en obligación bajo unas premisas tremendamente fáciles de cumplir que ya tuvieron lugar, porque la idea era incluir el fichaje a efectos burocráticos en la 22/23.

Los tres que restan (Joel Robles, Víctor Camarasa y Cristian Tello) abandonarán la nave heliopolitana. Los dos primeros lo hicieron público, el cancerbero durante las celebraciones por la Copa del Rey y el mediocentro, con una carta al poco de ser intervenido de nuevo de su sempiterna dolencia en el tendón rotuliano, pero queda por pronunciarse el extremo, que seguirá el mismo camino. Aunque esperó durante algunos meses que en la política de blindajes y prolongaciones le llegase una propuesta a la baja desde la planta noble del Benito Villamarín, dispuesto a bajar de esos dos millones de euros netos por tal de quedarse en La Palmera, lo cierto es que el catalán no formará parte del próximo proyecto, para el que se ha firmado a Luiz Henrique y se buscan más atacantes por fuera.

Ya hace un año se generó cierta controversia por una peculiaridad en el documento que liga todavía a Tello con el Betis. En él se recoge que el ex culé debía completar una cantidad alta de encuentros (25) con 45 o más minutos para quedarse hasta 2023, mientras que en los despachos de la entidad heliopolitana hacían una lectura distinta. Sea como fuere, se decidió realizar la lectura más favorable a los intereses de Tello, asegurando un curso más en las mismas condiciones económicas a un hombre que no logró quitarse nunca el sambenito de revulsivo ni obtener cierta continuidad. La 21/22 no es ninguna excepción. Aunque acumula 34 apariciones, no llega a los 1.340 minutos, lo que demuestra que no se trata de un futbolista indiscutible.

Rechazó ofertas de la MLS, Turquía, LaLiga y Qatar, pues siempre ha confesado estar a gusto en un Betis al alza, pero ha llegado la obra de buscar un nuevo destino. Eso mismo parece desprenderse de su última reflexión en Instagram, donde aparece sentado en un banquillo, bastante serio, desde donde comparte el siguiente mensaje: "El secreto del cambio es enfocar toda tu energía, no en luchar contra lo viejo, sino en construir lo nuevo". Un emoticono de fuerza y un corazón verde completan la frase de Tello, contestada en tono de broma por compañeros actuales y pasados, como Bartra, Camarasa, Edu Oriol o Jonathan Soriano, si bien parece que iba muy en serio.