Este Betis no necesita más delanteros

Mientras en Nigeria colocan a los verdiblancos en la 'pole' por Sadiq, la estrella de un Almería que roza el ascenso a LaLiga, en Heliópolis presumen de la espectacular cifra que han alcanzado entre Juanmi, Borja y Willian José

El Real Betis y su afición no olvidarán facilmente esta 2021/2022, la temporada de su tercera Copa del Rey y de mucho más. Ha sido un curso en el que volvió el 'EuroBetis', en el que el equipo de Manuel Pellegrini acabó con una sequía de 17 años sin ganar un título, en la que ya ha superado los 61 puntos de la pasada campaña (tiene 64 a falta de tres) y depende de sí mismo para acabar quinto en LaLiga y mejorar también la sexta plaza de la 20/21.



El Betis suma 19 victorias por las 17 del cuarto, el Sevilla FC, que tiene 16 empates por sólo siete de los verdiblancos. No le ha dado para meterse en la Champions, pero la temporada es digna de todo elogio. Además, no queda ahí la cosa, puesto que, además, Pellegrini y los suyos buscarán en la última jornada batir el récord de su temporada con más goles en partidos oficiales, que hasta ahora marcan los 102 de la 96/97. Con los dos tantos de Juanmi ante el Granada CF, el cuadro heliopolitano suma ya 100 tantos en lo que va de esta 21/22, una cifra que en España sólo superan los 108 del Real Madrid.





Equipos de Primera más goleadores en esta temporada:

118 Madrid

100 Betis

98 Villarreal



Temporadas más goleadoras de un Betis de Primera:

79 en 1934-35

102 en 1996-97

79 en 2014-15

100 en 2021-22 — Pedro Martin (@pedritonumeros) May 15, 2022

, que acumulan la mitad exacta de ese centenar de goles.. Una cifra espectacular, que para muchos les debería hacer merecedores de entrar en los planes del seleccionador español,Martínez -el brasileño tiene pasaporte español y no ha debutado con la pentacampeona- y que, a juicio del beticismo, hacepara la próxima campaña. Desde Nigeria situan al Betis como el mejor colocado para hacerse con Sadiq , el goleador de la UD Almería y uno de los mejores futbolistas de Segunda división este curso. No obstante, pese a que la calidad del africano está fuera de toda duda, no tiene sentido que desde el Benito Villamarín se metan en una subasta cuandocuando acabe su cesión por parte de la Real Sociedad.En la, un mayoritariopara la próxima 2022/2023 con Juanmi, Borja y Willian -a falta de confirmación oficial de su continuidad-, además de la eventual ayuda que puede prestar otro futbolista con mucho gol como es el punta del filialSólo unde los participantes en el sondeo abogan por hacerse con otro '9' de nivel si se pone a tiro, considerando que una temporada con tres competiciones da para mucho, puede haber lesiones y problemas inesperados y, además, recuerdan que, a pesar de ser el máximo goleador del equipo tras volver a adelantar al Panda con el doblete que le hizo el pasado domingo al Granada.