El doble del gasto en fichajes de los dos últimos años, récords, un trofeo histórico... lo que aún se juega el Betis

"Siempre cuanto más arriba mejor. Debemos ir al Bernabéu, el año pasado empatamos contra el Real Madrid allá y la Real Sociedad también tiene un partido contra el Atlético de Madrid. Así que habrá que ir a Madrid a hacer un buen partido ante el campeón de Liga". Manuel Pellegrini, en medio de la decepción que le podría haber producido el quedarse sin opciones de Champions, dejó claro que el Real Betis aún tiene un reto en mente para este fin de semana, una meta que para un técnico o futbolista es deportiva, pero que en el caso del club también es económica, pues son muchos los millones que el club verdiblanco se juega este fin de semana.

Cuatro son al menos los retos que con los que llega al Santiago Bernabéu, aunque el principal, al menos para la entidad verdiblanca, es que acabe quinto y, con ello, que se lleve un buen pellizco. En total, si tenemos en cuenta los números del reparto de la última temporada, la diferencia entre el cuarto y el quinto estuvo en 7,2 millones de euros, ya que la Real Sociedad cobró 32,4 millones por los 25,2 que se llevó el Betis. Curiosamente, estos dos mismos clubes se juegan la quinta plaza en esta ocasión, con ventaja de un Betis al que le bastaría con un empate para asegurar la posición o, si no, que la Real no le ganase al Atlético.

El dinero ganado se asigna en cinco temporadas de la siguiente forma: 35% cobra en la primera, 20% la segunda y el 15% en cada una de las otras tres. Es decir, el Betis cobró los 25,2 millones de la campaña pasada a lo largo de ésta y de las cuetro próximas en función de estos porcentajes, pero ese dinero le corresponde y es más del doble de lo que, por ejemplo, se ha gastado en fichajes en los dos últimos años (Pezzella costó 3,5 kilos).

Sumar ante el campeón de Liga nunca será fácil y Ancelotti ya ha avisado que sacará el mismo once o uno muy parecido al que jugará ocho días después la final de la Champions ante el Liverpool.

Quinto año invicto

Pero no es el único reto y ninguno de los que tiene a la vista parece tampoco fácil. El Betis lleva cinco años sin perder en el Santiago Bernabéu y, lo que es más, lleva cuatro partidos sin encajar un gol, algo que no ha logrado nadie a lo largo de la historia. En este tiempo ha sumado dos triunfos (0-1 y 0-2) y dos emaptes sin goles. Y lo curioso es que lo consiguió en años en los que su seguridad defensiva estaba muy por debajo de lo ofrecido en la presente temporada. Mantener su portería a cero ante Benzema, Vinícius, Rodrygo y compañía puede ser un reto mayúsculo, sobre todo porque los dos últimos partidos en casa el Madrid los ha resuelto con diez goles a favor.

Y no encajar y, por tanto, no perder puede ser un objetivo, también lo es el de convertirse en el Betis más goleador de la historia. El atasco de las cuatro jornadas sin ganar, con solo un gol anotado, pareció descartar este reto, los cinco goles en los dos últimos partidos lo han vuelto a sacar. El equipo de Pellegrini suma hasta ahora 100 goles en la presente campaña y está a sólo dos de los 102 del equipo de Serra Ferrer de la temporada 1996-97. Aquel conjunto también llegó a la final de la Copa del Rey, que perdió con el Barça, y acabó entre los cuatro primeros, aunque entonces sólo los dos primeros iban a Champions. Y, además, LaLiga tenía entonces 22 equipos, por lo que tuvo más partidos ahí para sumar. Aunque éste ha podido añadir los goles en competición europea, que aquel no jugaba. En la presente campaña, el conjunto verdiblanco ha marcado 62 goles en LaLiga, 21 en la Copa del Rey y 17 en la Europa League.

Y por último, también hay premios personales que pueden agrandar la historia del Betis. En este caso se trata del Trofeo Zarra, al que Juanmi Jiménez aspira y en el que sólo está a un gol del liderato que ostentan Iago Aspas y Raúl de Tomás. El segundo de ellos no sumará en esta jornada al estar sancionado, por lo que el malagueño sólo se lo jugará con el delantero del Celta.

Lo que tiene claro este Betis es que ya es el mejor de la historia en una Liga de 20 equipos. El de Serra de la 96/97 sumó más quince puntos más, aunque también jugó cuatro jornadas añadidas. Aquellos 77 puntos se antojan inalcanzables a día de hoy. Aunque en un futuro quién sabe...