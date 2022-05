Leverkusen y la Bundesliga, vías de escape para Diego Lainez

El entrenador del Bayer, Gerardo Seoane, elogia al extremo mexicano y se muestra partidario de hacerle sitio en su plantilla si el Betis está dispuesto a dejarle salir

Diego Lainez no ha conseguido sentirse importante en el Real Betis en dos años y medio en los que le ha tocado conocer a tres entrenadores diferentes -Quique Setién, Rubi y Manuel Pellegrini- y en los que cada momento de lucidez fue eclipsado por algún contratiempo inesperado: covid, una apendicitis, lesiones musculares o el esguince de tobillo que sufrió en el partido en el que se colgó la medalla de bronce de los pasados Juegos Olímpicos de Tokyo. Sea por el motivo que sea, el tiempo pasa y no juega en favor de un futbolista que sólo cuenta con 21 años y necesita minutos para no estancarse.

Cada ventana de fichajes es la misma historia. Lainez sale en todas las listas y quinielas de posibles salidas en el Betis, pero sus mayores opciones siempre suelen limitarse a volver a México y eso es algo que el joven extremo desea retrasar mientras le sea posible. Perseverante y con confianza en sus posibilidades, guarda muchísimo amor por el Club América, pero considera que no puede permitirse el lujo de volver tan pronto, ya que está convencido de que puede triunfar en Europa. Y que si eso no se da en el Betis, que sigue siendo su primera opción, pues tendrá que ser en otro lugar, ya sea como cedido o con un traspaso interesante para las dos partes.

En los últimos días ha trascendido en la prensa de su país un viaje a Sevilla de dirigentes del club azulcrema para convencerle de volver a ser un 'Águila'. Sobre la mesa, siempre según la prensa azteca, está la opción de una cesión de seis meses, pero Lainez no termina de verlo claro. En estas, ha aperecido un reciente rival europeo del Betis para abrirle las puertas de la prestigiosa Bundesliga alemana.

El entrenador del Bayer Leverkusen, el suizo Gerardo Seoane, está de gira en México con su equipo y, antes de un amistoso ante el Toluca, ha elogiado a Diego Lainez y ha asegurado que que le gusta mucho su juego y que no le importaría reforzar los extremos de su ataque con el de Villahermosa, joven talento en el que el Betis invirtió 14 millones de euros por el 80 por ciento de su pase, allá por enero de 2019.

"A nosotros nos gustan los jugadores de perfil ofensivo, jugadores rapiditos. Hay algún mexicano muy muy bueno que juega en España (Lainez) y me gustaría verlo en nuestras filas, pero hay mucha competencia en esa posición en nuestro equipo", dijo Seoane, que le advirtió de que no le resultaría más sencillo jugar allí que en el Betis.