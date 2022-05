Pezzella quiere más, desvela cómo lo convenció Cordón y le canta a Guido...

El central del Real Betis considera que el equipo debe dar otro paso la próxima temporada

Regresó sobre la bocina, en el último momento y para cubrir una baja, la de Mandi, para la que Antonio Cordón llebaba todo el verano buscando recambio. Esa tardanza, las lesiones y las rotaciones de Manuel Pellegrini le hicieron tardar en coger su nivel, pero Pezzella ha vivido un gran final de temporada y ha acabado erigiéndose en uno de los baluartes del Real Betis.

"La temporada no sólo se reduce al título de Copa. Obviamente ganar un título es dar un salto de calidad, pero cuando se analiza la temporada al completo en frío se ve el nivel del equipo en muchos partidos. Obviamente hay altibajos, pero haber estado catorce o quince fechas en puestos de Champions, competir en Europa League como lo hicimos, haber llegado hasta la final de Copa y ganarla€ Son muchas cosas que cuando se piensan en frío ves que la temporada es espectacular, pero la sensación aquí dentro es dar un paso más y el año que viene subir un escalón más", indicaba en Radio Marca Germán Pezzella, que cuando dejó el Betis cuatro años antes el equipo era un club con muchas dudas, que alternaba momentos buenos con malos -la mayoría- y ahora se ha encontrado a un equipo mucho más regular, que lleva dos años creciendo y asentandose en la parte alta de la tabla.

"No estamos pensando en quedar sextos, sino en quedarnos con el quinto puesto. Significaría crecimiento con respecto a la temporada anterior. Hicimos todo lo posible para llegar a puestos de Champions y al final nos quedamos muy cerca. Ahora, el objetivo más cercano es convalidar ese quinto puesto. Estamos con la cabeza en ello", aseguraba el argentino.

Pezzella le da parte del mérito a un Manuel Pellegrini que siempre mira hacia arriba y se lo contagia a todos. "Hay una sensación acá dentro de que lo que se va consiguiendo es bueno y lindo, pero queda ya atrás y hay que pensar en lo que viene y en dar un paso adelante. Y esa sensación es parte del míster, de tener ambición y de no relajarse, y querer un poco más. Eso es lo que nos transmite y el grupo está con esa hambre y esas ganas de seguir con la siguiente cosa", indicaba el central del Betis, quien su primera experiencia con el chileno no puede ser más positiva: "Es una persona que no necesita hablar mucho o gesticular mucho para llevar las cosas al lado que él busca. Te da pocas palabras, pero sí dos indicaciones claras en el campo para hacer lo que él te pide. Es una persona que da libertad a sus jugadores en el día a día, pero sabes que lo que él te pide hay que cumplirlo. Esto se va dando todo de forma natural".

También con un Antonio Cordón cuya ambición va paralela a la de su técnico y que, en la sombra, también ayuda mucho en el día a día. "A lo largo de la temporada a mí me ha aportado mucha tranquilidad. Una temporada larga en la que hay momentos con partidos muy buenos, otros en una racha negativa, pero en cada charla después de un partido me transmitía mucha tranquilidad y seguridad de dónde se quiere ir y el convencimiento de que tenemos las armas y estamos preparados. Cuando estábamos en negociaciones para volver acá, su convencimiento y el tener las ideas claras fue muy importante", señaló.

Unas ideas claras que también tiene él sobre la posible continuidad de Guido Rodríguez en el equipo cuando muchos apuntan a que puede ser el 'sacrificado' para seguir creciendo. "A Guido lo conozco desde pequeño. Está feliz aquí y en el club. Es un reflejo de su rendimiento. Hizo una temporada increíble. El año pasado también lo hizo espectacular. Si sale lo decidirá él con su familia; en lo que busque y le haga feliz, pero es una persona a la que no le gustan mucho los focos y se merece todo lo mejor. Después, el club, él y su entorno verán a dónde va a estar la situación. Yo le canto '¡Guido, quédate!' en el vestuario", concluía el jugador argentino.