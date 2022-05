Bartra: de la llamada a Bellerín a su título "más especial", gracias a quien "inculcó ganar" al Betis

El central verdiblanco repasa una temporada que debe ser "un paso hacia cosas grandes" y se refiere a su posible ampliación de contrato

"Lo importante es todo lo que hemos vivido; la temporada que se ha hecho es lo que hay que valorar. Ha sido espectacular, tanto en resultados como en sensaciones y objetivos logrados. Lo que queríamos era llegar hasta el final pudiendo luchar para estar lo más arriba posible, y así ha sido. Aun ganando, nos quedamos en la quinta plaza, pero vamos a ir al Bernabéu a darlo todo para seguir ahí. El objetivo de estar en Europa ya lo tenemos, pero lo que queremos es ganar cada partido y, ahora, toca el Madrid. El objetivo está hecho, pero queremos ganar", afirma Marc Bartra en su entrevista con 'Mundo Deportivo', donde no se mojaba con la nota que le pone al Real Betis este curso: "No te sabría decir un número, pero creo que, tanto en resultados como en juego, sensaciones... También en cuanto a disfrute dentro del campo, te diría que casi excelente. Se ha disfrutado mucho, se han logrado metas... Pero queremos más. Y ojalá sea un año de ésos que te dan para dar un paso hacia delante y seguir haciendo cosas grandes".

A nivel personal, el central admite haberse "encontrado muy bien, sobre todo toda esta segunda vuelta", lo que le deja "muy contento" a nivel colectivo también. "Seguramente, de las temporadas que me he encontrado mejor, disfrutado más en el campo, a nivel mental, físico... Se ha juntado todo para que sea un gran año", añade el ex culé, que se acuerda cada poco de la final de la Copa del Rey que ganaron al Valencia el pasado 23 de abril: "Recuerdo justo cuando mete el penalti Miranda. Al final, se decide todo por detalles. Y es todo o nada. Era entrar en la historia o no entrar, y todo son diez centímetros, quizás. Que el portero la pare o no, que metas el gol o no lo metas... Ese momento fue increíble". Y desvela que no le "habría importado" haber tirado otra pena máxima de haber errado el lateral zurdo: "Está claro que mi trabajo es defender, no meter goles, pero, si era para ayudar, lo habría hecho sin problema".

Bartra, además, admite que su tercer título de campeón de España sabe de manera diferente: "Sí, lo hablaba con mi gente. He tenido la suerte de poder ganar todo lo que se puede ganar con clubes, con el Barça y con el Dortmund, pero ganar con el Betis, el sentimiento que ha habido, lo que vivimos durante ese fin de semana, y hasta ahora incluso, por las calles, la gente, la felicidad que supone para ellos... Lo ha hecho muy, muy especial. Incluso más que cualquier otro título. Los béticos llevaban 17 años sin ganar un título; incluso, muchos no sabían lo que era ver al Betis levantando una Copa... Formar parte de esta familia, de este equipo que ha hecho historia, es algo muy grande". Y, como todos en Heliópolis, da su sitio a Pellegrini: "Él es el que inculcó ganar. Venía de clubes muy importantes, y eso hace que tenga ese gen competitivo de ir a ganar cada partido. Además del respeto que se le tiene por todo lo que ha hecho, de dónde viene. Luego, inculcar las tres o cuatro cosas tan bien hechas que se trabajan y dejar ir el talento. Nos sentimos muy cómodos, sabemos muy bien lo que quiere. Creo que es importante jugar bien, pero también competir, ser un equipo compacto, que todos defiendan y luego, con balón, jugar un fútbol vistoso".

Para Marc, la clave ha sido el grupo, con todos aportando su granito de arena: "Hay un grandísimo equipo, no sólo son once jugadores. Somos 25 y han participado todos. Se hicieron muchas rotaciones, y ya estos últimos meses no tanto, pero estoy muy orgulloso de todos los compañeros, del equipo, de la familia que hemos creado y, sobre todo, del nivel que se ha dado, compitiera quien compitiera. También por eso me siento un privilegiado por poder haber sido importante dentro de este grupo, porque al final hay grandísimos jugadores". Quizás por este estatus bien ganado, no teme la llegada de Luiz Felipe: "No lo sé; como no se ha hecho oficial y nadie ha dicho nada, más allá de la prensa... Los que vengan, ojalá sea para mantener o subir el nivel y para hacer grupo. Cuánta más competencia haya, más exigencia y más nivel habrá.

Hablando de planificación, el zaguero se refirió a la broma de Borja Iglesias para conseguir con un 'crowfunding' que se quede Bellerín. "Le tengo mucho aprecio; hablé con él antes de que viniera. Tenía unas ganas enormes de venir al Betis; le conté cómo era el vestuario, cómo se veía desde dentro, y todavía le entraban más ganas. Es un jugador de mucho nivel y, como persona, también. Le conozco desde las inferiores del Barça, y es una persona que aporta mucho. A ver cómo va la cosa", asevera, al tiempo que se vanagloria de la continuidad de Joaquín: "Es el capitán y el motor de este equipo. La alegría, el liderazgo, también el ponerse serio cuando toca... Desde el primer día, me acogió súper bien; es un amigo con el que nos divertimos mucho. Y, luego, dentro del campo, ya se le ve que compite, que cuando sale, marca diferencias también. Suma mucho para todos".

Sobre su propia ampliación, deja la pelota en el tejado del Betis: "Soy muy feliz aquí; estoy muy contento. Vine para esto, para competir con el Betis en Europa, que es el segundo año que estamos y que no se había conseguido antes. Estoy muy a gusto. Ya se verá si renuevo o no, pero estoy muy feliz, y eso es lo más importante". Como poco, tendrá la oportunidad de luchar por la Supercopa de España, un torneo "diferente, pero seguro que también es muy competido", con "mucho nivel", ya que, "al final, están los mejores equipos actualmente en España". Por eso, aboga porm"ir a competirla, a intentar ganarla, y ojalá sea así". La semifinal será ante el Barça, un encuentro que "siempre es especial" para el '5' verdiblanco: "Entré con once años, me fui con 23... Son muchos años. Al final es donde me crié y donde no sólo tengo ex compañeros, sino amigos".

Bartra, que rememora que "Xavi llegó en un momento muy delicado", pero que "conoce la casa más que nadie y sabe, como ha estado también en momentos complicados siendo jugador, cómo se pueden levantar el club y el equipo", pero "las cosas no se hacen de un día para otro", aunque elogia al otrora mediocentro: "Es fútbol y Barça 100%. Sé que está cumpliendo un sueño estando en el banquillo y disfrutando de lo que más le gusta, que es el fútbol y su Barça". Y, hablando de retos, el del bético sería volver a la selección: "Por supuesto que sueño con estar en Qatar; para eso se trabaja, para estar en lo más alto. Todo pasa por estar bien en el Betis y estar a un gran nivel, porque hay mucha competencia en la 'Roja'. Aunque no vaya convocado, les sigo, porque a los equipos de Luis Enrique gusta verlos. Sé lo que pide, lo que quiere (...) Han ido entrando jugadores jóvenes que pueden dar mucho, y seguro que podrá hacer una buena preparación para hacer un gran Mundial".

Por último, Marc no se atreve a recomendar al míster del combinado nacional a varios compañeros suyos en un gran estado de forma, como Borja Iglesias, Canales, Álex Moreno o Juanmi: "Somos bastantes los españoles que estamos en el Betis, pero es decisión del entrenador. Tenemos mucha competencia, hay muy buenos jugadores y él se los mira todos, así que mejor que él no lo sabe nadie. Ojalá que el Betis pueda tener representación en la selección y poder aportar todas estas cosas buenas que hemos ido haciendo".