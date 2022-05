Pellegrini tiene claro qué hacer si se cruza con Ceballos y revela que hablará con Haro y Cordón en el avión del Betis

El técnico del conjunto verdiblanco recuerda que la 22/23, donde el Betis buscará superar su techo en competiciones continentales, será "atípica" por culpa del Mundial de Qatar, que "obliga a parar entre mediados de noviembre y finales de diciembre"

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, ha vuelto a demostrar que, con educación y respeto, se puede atender a todas las cuestiones para la que es requerido en rueda de prensa sin dar más información de la que desea dar. El chileno no necesita responder con negativa o silencios incómodos, tampoco regaña al que pregunta como hacen otros colegas suyos, pero cuida muchísimo el mensaje que manda desde los medios de comunicación y, sobre todo, no mete en 'marrones' ni a club ni a los futbolistas.

En medio de este contexto, Pellegrini no se ha cerrado a valorar lo significativo de la visita del Betis a un Real Madrid en el que se podría despedir Dani Ceballos. El utrerano, que hace tiempo que demuestra de manera gráfica sus deseos de volver a Heliópolis, compartió unas fotos de una mudanza en su casa y eso dio aún más bola a las informaciones de un posible regreso a casa. No obstante, el técnico verdiblanco no quiere meterse en charcos y tiene muy claro lo que hará si se cruza este viernes en Madrid con el centrocampista internacional.

Preguntado por si quería devolverle públicamente alguno de los guiños de Ceballos al Betis, Pellegrini rehusó a ello: "No, vamos a terminar la temporada, y luego, cuando acabe el partido contra el Real Madrid, ya empezaremos la planificación, que se hará en función de una realidad económica y de los jugadores que consideremos que necesitamos". "Mañana yo no voy a estar pensando en eso. ¿Si le veo? Pues le saludo y ya está", respondió entre risas.

Tampoco quiso hablar Pellegrini de posibles ventas millonarias que permitan al club crecer, con el nombre de Guido Rodríguez en la mente de todos: "Respondo igual, una vez terminado el partido del Real Madrid, pensaremos en el futuro". El curso pasado, a la vuelta de Vigo después de sellar el pasaporte para la Europa League, el míster andino estuvo todo el vuelo de vuelta conversando con los dirigentes. Esta vez, hará lo mismo al regreso de Madrid.

"Si están el presi y el director deportivo en el avión, conversaremos", admitió. "Estos días de vacaciones no creo que me dé tiempo a aburrirme. Son días para pensar y estructurar el plantel, porque si uno se equivoca en la estructura del plantel luego cuesta corregirlo. Estaré atento a todo eso y, aunque para un entrenador es difícil, intentaré desconectar también".

Pellegrini puso en foco en lo extraña y distinta que será la venidera campaña 2022/2023, con un Mundial en noviembre: "Será una temporada atípica porque recién estemos cogiendo el ritmo, hay que parar desde mediados de noviembre hasta finales de diciembre. Habrá una mini-pretemporada, la pretemporada también tendrá que ser distinta y todo eso lo vamos hablando desde ya con el preparador físico".

Lo que sí tiene claro el entrenador del Betis es que en la 22/23 quieren superar lo realizado este curso, que ya ha sido mejor que el de la 20/21, que tampoco había estado mal. En este sentido, uno de los retos estará en alcanzar el techo de cuartos de final en competiciones continentales, después de ver ganar la Europa League a su verdugo en octavos, el Eintracht de Frankfurt alemán.

"Vi el partido y no creo que fuese el mejor de los dos, se les veía muy tensionados por ser la final. Me habría gustado muchísimo estar ahí, pero suponiendo que no nos hubiesen eliminado en el 120', aún quedaba mucho: nos habría quedado aún Barça, West Ham... Nos eliminó el Eintracht y me habría gustado llegar a la final, como siempre que disputamos una competición, pero ya dije en su día que aquella eliminación nos ayudó a ganar la Copa del Rey, porque llevábamos 10 partidos en 40 días y ya se sentía el desgaste físico y anímico".