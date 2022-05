Joaquín, "feliz" por un gran año para el Betis, a por otro récord: "Voy a por él"

Con 600 partidos en Primera, sólo tiene por delante ya (a 22) a Andoni Zubizarreta, un objetivo que "será difícil, compitiendo con 41 años"

"Ha sido una temporada para felicitar a todos los béticos. Estoy feliz, porque conseguir un título y volver a entrar en Europa es importante para todos. Y terminar aquí en el Bernabéu, sumando y amarrando la quinta plaza, es una alegría completa", reconocía ante los micrófonos de Movistar Plus un Joaquín Sánchez satisfecho, tanto a nivel particular como colectivo. Y es que situó su listón de encuentros en la elite en una cifra redonda, los 600 encuentros. Además, fue ovacionado al salir, tanto por los aficionados verdiblancos desplazados como por el público local.

"Es un campo que siempre me ha tratado con mucho cariño. No solamente el Bernabéu, sino muchos estadios, aunque aquí siempre es especial el recibimiento, creo que por mi carrera deportiva. Es un orgullo y un privilegio que me llevaré cuando me retire. ¿600 partidos? Quién me lo iba a decir. Los números para mí son secundarios, aunque voy a intentar coger a Zubizarreta (a 22 partidos). Competir con 41 años no va a ser fácil a este nivel, pero quiero seguir disfrutando del fútbol", sentenciaba el portuense.

Por último, analizaba así un encuentro condicionado por muchos detalles externos: "Bonito el doble pasillo, bonito terminar en un campo como éste... Sabíamos que el Madrid, incluso a dos por hora, te puede hacer daño, aunque es entendible que estén pensando en la final de la Champions de la semana que viene. Pero tienen grandísimos jugadores y te pueden hacer un lío. Nosotros veníamos a conseguir al menos ese punto para amarrar el objetivo".