Rodrygo: ?Todavía no sabemos quién va a jugar?

Madrid, 20 may (EFE).- El brasileño Rodrygo Goes, delantero del Real Madrid, fue titular en la última prueba del conjunto blanco antes de afrontar la final de la Liga de Campeones frente al Liverpool del próximo 28 de mayo, pero aun así no quiso dar por cerrada su presencia desde el inicio en dicho encuentro al asegurar que ?todavía? no saben ?quién va a jugar?.

?Todavía no sabemos quién va a jugar. Todos estamos bien, listos para jugar y antes del partido lo decide el míster. Todos somos importantes, sea de titular o entrando después hay que ayudar al equipo; es lo que pienso siempre?, dijo el atacante en Movistar+.

Y es que la gran duda del italiano Carlo Ancelotti en el once, tras confirmar en la rueda de prensa posterior al empate frente al Betis (0-0) que el austriaco David Alaba llegará para la final de la ?Champions?, es si contar con el uruguayo Fede Valverde o con Rodrygo para completar la alineación titular. omb/jad