Emana Betis por todos los poros de su piel: la emotiva despedida de Bellerín... con un mensaje de esperanza

Si eres aficionado del Betis te vas a emocionar con las palabras de Bellerín, agradecido a todos los estamentos del club por una temporada inolvidable y a su familia por inculcarle "este sentimiento verdiblanco desde pequeño"

Si eres bético, lo que vas a leer a continuación te va emocionar. Héctor Bellerín se ha despedido este lunes del Real Betis después de un año cedido por el Arsenal FC que no va a olvidar en la vida, hasta el punto de asegurar que este préstamo le ha devuelto la pasión por el fútbol. Su carta resulta emocionante porque habla con el corazón y no necesita darse golpes populistas en el pecho para ver que emana beticismo por todos los poros de su piel. Por eso, por las fotografías que ha elegido para ilustrar el texto y porque lo rubrica con un mensaje repleto de esperanza.



"Por mucho que intente expresar lo que este año ha significado para mí, no hay palabras que hagan justicia a lo que siento, así que espero que estas imágenes os ayuden a entenderlo", comenzaba explicando un Bellerín que ha publicado esta carta en castellano, pero también en inglés, para que sus fans londinenses le entiendan mejor y sepan por qué le gustaría quedarse en el Betis, el club en el que ha recuperado la ilusión por ser futbolista.



"Gracias a todo el mundo bético por haberme ayudado a reconciliarme con el amor que siento por este deporte, por vuestro amor y por acogerme desde el primer día como uno más. Quiero agradecer a mis compañeros su generosidad, su humildad y cariño desde que pisé el vestuario, haciéndome sentir como si llevara años compartiendo fútbol con ellos", prosigue el lateral catalán.



"Gracias al cuerpo técnico y médico por vuestra confianza y trabajo, al personal del club, que sois muchos, por todo lo que hacéis que no se ve, y a la directiva por apostar por mí y convertir un sueño en una realidad que ha superado cualquier expectativa que me podía imaginar cuando emprendí mi camino hacia el Villamarín", añade Bellerín, que empezaba asegurando no tener palabras, pero éstas le salían del corazón cuando demostraba no querer dejarse ni un agradecimiento en el tintero.



"Y, cómo no, a mi familia y a los míos por su amor y apoyo incondicional, y por haberme inculcado este sentimiento verdiblanco desde pequeño. GRACIAS, GRACIAS Y GRACIAS. Espero poder volver a veros pronto. Viva el Betis", concluye la carta de despedida de Bellerín, que acompaña de cuatro fotografías con sus compañeros -especial amistad ha labrado con Aitor Ruibal y Borja Iglesias-, con la Copa del Rey y, sobre todo, con ese abrazo cargado de emoción con sus padres, llorando a lágrima suelta tras disputar sus últimos minutos en el Benito Villamarín.



Sus últimos minutos, de momento, porque además de ese mensaje de beticismo puro, acaba la emotiva misiva con un mensaje de esperanza para un futuro no muy lejano. "Espero poder volver a veros pronto". O, lo que es lo mismo, el "Ojalá nuestros caminos se vuelvan a cruzar" de Ángel Haro con esa promesa que un día se hicieron en Londres dos íntimos amigos y dos béticos de corazón como son Héctor Bellerín y Dani Ceballos: "Algún día jugaremos juntos en el Betis".