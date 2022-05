Las notas de la plantilla del Real Betis en la temporada 21/22

El sobresaliente general por la mejoría clasificatoria, la consecución de un título y la clasificación para una cuarta competición, desgranado uno a uno

Casi nadie discute que el Real Betis ha completado una temporada 2021/2022 sobresaliente. El propio Manuel Pellegrini, poco amigo de las notas y las puntuaciones, daba "un 10" a su plantilla por todo lo que ha conseguido en este curso que ahora termina, eludiendo calificarse a sí mismo. Y no es para menos. El que no esté de acuerdo, no baja de notable alto para un equipo que ha mejorado en todos los aspectos la ya exitosa 2020/2021: de sexto clasificado en LaLiga a quinto (tras firmar una primera vuelta casi entera como tercero en discordia, tras Real Madrid y Sevilla FC); más goles a favor y menos en contra; campeón de la Copa del Rey y entre los cuatro que disputarán la Supercopa de España; clasificado para la Europa League (tras pelear por la Champions League hasta la penúltima jornada), de la que fue eliminado por el campeón en el minuto 120, por segunda vez consecutiva...

Una campaña redonda, fruto de una serie de factores perfectamente aliñados por el 'Ingeniero', que ha vuelto a gestionar los recursos a su alcance de manera brillante. Con rotaciones masivas cuando se apretaba el calendario y apostando por su once de gala cuando había que definir ciertos torneos, como el del K.O. La inmensa mayoría aportó mucho, teniendo su momento de gloria, pero media docena de hombres estuvo en el apartado más alto o a las puertas. Con el lógico bajón por cansancio físico y mental en la segunda parte del campeonato, el Betis se recompuso para abrochar como merecía una temporada histórica en la que también se ha trabajado bien en los despachos, asegurando la continuidad de la columna vertebral hasta, como mínimo, 2025: Canales, Borja Iglesias, Fekir, Álex Moreno, Rodri, Edgar, el propio míster... Más los veteranos Bravo, Guardado y Joaquín, que aportarán su bagaje y liderazgo un año más al menos.

Con Luiz Felipe y Luiz Henrique a la vuelta de la esquina, habrá seguramente más bajas que las ya seguras de Joel, Camarasa, Tello y un Bellerín que sueña con volver. La exigencia de formar una plantilla que esté a la altura y, como pide Pellegrini, dé un paso adelante es enorme, sobre todo por las limitaciones económicas que tanto han condicionado este periodo y que seguirán vigentes. Ahí, la creatividad, el criterio y el 'efecto llamada' de un club en clara ascensión deben hacer el resto.

