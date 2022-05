Rui Silva, al Villamarín como enemigo

El meta del Real Betis tendrá que retrasar sus vacaciones

Hacía casi un año que Rui Silva no iba convocado por Portugal. Desde el final de la Euro 2020, el seleccionador luso Fernando Santos no había contado con él en la fase de clasificación y en los 'play off' para el Mundial. Hasta ahora. El portero del Real Betis ha sido convocado para suplir la baja de José Sá, al que la Unidad de Salud de la Federación Portuguesa ha dado la baja.

La convocatoria del meta bético le permitirá estar presente en los partidos que Portugal debe jugar las dos próximas semanas, empezando por el que disputará ante España en el Benito Villamarín el 2 de junio -jueves próximo-, el duelo con el que ambas selecciones abren la Liga de Naciones.

Tras este encuentro em Alvalade, el equipo de Fernando Santos se enfrenta a Suiza (5 de junio en el José Alvalade), República Checa (9 de junio) y de nuevo con Suiza el día 12 de junio.

Hasta la fecha, Rui Silva sólo ha disputado un encuentro como internacional. Fue ante Israel en un amistoso disputado el 9 de junio del pasado año, justo antes de la Eurocopa, y que los lusos ganaron por 4-0.

Con el Real Betis, en la presente campaña, ha sumado 32 partidos (2.821 minutos) en los que ha encajado 34 goles.