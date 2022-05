El emotivo mensaje de Musonda: "Mentiría si dijera que así imaginé mi adiós"

Los médicos le dan al ex del Real Betis un 20'% de posibilidades de jugar al fútbol

Lleva años sin sentirse futbolista, cayendo en una lesión tras otra y sin poder hacer lo que más le gusta, disfrutar con la pelota en un campo de fútbol. Pero el ex del Real Betis Charly Musonda no se rinde y manda un mensaje: "La próxima temporada volveré a jugar al fútbol, ??eso es seguro".



El mediapunta belga lleva tres años viviendo un suplicio. A lo largo de la presente temporada logró recuperarse, jugar unos minutos con el sub 23 del Chelsea y entrenar con el primer equipo de los 'Blues', incluso se ofreció a Tuchel para seguir jugando gratis, pero finalmente acaba la temporada y el 1 de julio abandonará el club de Stanford Bridge tras diez años ligado al mismo.



El jugador, muy querido por los aficionados pese a que no ha podido alcanzar el nivel que se le presuponía, se despedía esta semana del conjunto al que ha estado unido la mayor parte de su carrera. A lo largo de este tiempo estuvo cedido en el Real Betis, Vitesse y Celtic de Glasgow. Sólo en el equipo sevillano, en el tramo final de la campaña 16/17, pudo brillar. Al año siguiente renovó su cesión, pero Gustavo Poyet no contó apenas con él y acabó saliendo en enero de regreso a Londres.



De hecho, sólo ha disputado 43 partidos como profesional en su carrera, 24 de ellos como verdiblanco, el único club que ha podido ver los destellos del mayor talento de la academia juvenil del Anderlecht y del segundo equipo del Chelsea.



Su último encuentro en la elite llegó el 16 de agosto de 2019, en un Vitesse-PEC Zwolle. Desde entonce, sólo sufrimiento y un consejo de los médicos de que abandonase. Ni eso le ha hecho tirar la toalla, como quería dejar claro en su mensaje de despedida a todos los aficionados 'blues':



"Llegué al Chelsea hace 10 años, pero parece que fue ayer. Esa aventura ahora ha llegado a su fin. Mentiría si dijera que así imaginé mi adiós.



La última década ha sido una montaña rusa de emociones. Siempre he trabajado muy duro para jugar en el primer equipo y estoy agradecido de vestir la camiseta azul del Chelsea en Stamford Bridge.



Sería un logro increíble poder volver a jugar después de 4 años sin fútbol, ??especialmente después de que solo me dieran un 20 por ciento de posibilidades de volver a jugar al fútbol. No quiero usar esas lesiones como excusa.



No sé qué vendrá después, pero la próxima temporada volveré a jugar al fútbol, ??eso es seguro".



Charly Musonda