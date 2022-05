Loren Morón tiene sitio en el Betis 22-23

El delantero marbellí regresará después de que el Espanyol no haya hecho efectiva su opción de compra

Si hay un jugador que, sin pertenecer este año al Real Betis, ha tenido a gran parte del beticismo muy atento a lo que hacía esta temporada ése es Loren Morón. Nadie olvida lo mucho que el marbellí dio antes de la llegada de Pellegrini ni que rechazó ofertas más suculentas para seguir en el equipo de sus amores. Es un futbolista que sigue siendo muy querido, aunque su trascendencia en el conjunto verdiblanco fue bastante pobre en la 20/21 y en la presente se marchó cedido al Espanyol.

De hecho, esta cesión se realizó a última hora y complicó el fichaje del delantero centro que Antonio Cordón tenía planeado, aunque a la postre le hiciera un favor al club y en lugar de llegar Darío Benedetto lo hiciera Willian José.

En el Espanyol ha tenido, incluso, menos protagonismo que el que tuvo en el Betis de Manuel Pellegrini la temporada anterior. Vicente Moreno sólo jugaba con un punta y Raúl de Tomás era 'titularísimo', de ahí que Loren se haya tenido que conformar con los minutos que le dejaba el hispano-dominicano. Y a veces ni eso, porque era Puado el que ejercía de '9'. Su participación se resume en 828 minutos de juego en toda la temporada, un cuarto de ellos en la Copa del Rey. En Liga, sólo ha sido titular en tres partidos y el resto de minutos los reparte entre los 19 ratos que habría que añadir. Sólo un intrascendente gol en el campeonato liguero y un 'hat-trick' en Copa ha sido toda su aportación ofensiva.

El futbolista, tras este año casi en blanco, regresa a la disciplina verdiblanca, a un equipo donde no tiene sitio arriba y sólo tendría jugando de segundo punta y escorado a la izquierda, como trató de ponerlo Pellegrini en los primeros partidos de la pasada campaña. Por eso, previsiblemente saldrá, aunque no ése el deseo de la afición. Los béticos creen que tiene hueco en el Betis de la 22-23 y así lo han dejado claro en la #EncuestaHelvetia, en la que ven al marbellí con sitio en el próximo equipo por delante de Rober o Dani Martín, cuyo regreso no ven muy lógico.

En sus tres temporada y media en el primer equipo bético, Loren sumó 28 goles y 7 asistencias en 127 partidos, a los que habría que añadir sus buenos números en el filial, en los que anoto 31 tantos en 65 encuentros disputados. Y hasta que Borja Iglesias se destapó a final de la pasada campaña era claramente el máximo anotador de un equipo que sufría para hacer goles, de ahi el cariño que aún retiene entre todos los béticos.

El Espanyol ya dejó claro hace dos días que no haría efectiva la opción de compra que tenía, por lo que, si no encuentra equipo en este próximo mes, a comienzo de julio los béticos volverán a verlo con la camiseta verdiblanca. Le quedan dos años de contrato.