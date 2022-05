Otra vez en el Benito Villamarín: Bellerín se niega a irse del Betis

El lateral derecho, que ya ha revelado que ha hablado con el Arsenal para expresarle su deseo de seguir en Heliópolis, visita el estadio de La Palmera hasta de vacaciones

Nada, que no quiere irse. Ni los béticos que se vaya, eso tampoco. Héctor Bellerín ha encontrado su sitio, de eso no cabe ninguna duda. Luego, el caprichoso mundo de los negocios dictaminará sus opciones de cumplir su deseo, pero desde luego el catalán no puede dejar más claro su rotunda negativa a irse del Real Betis. La última prueba es una enésima visita al Benito Villamarín... en plenas vacaciones.



Bellerín ya lanzó un mensaje de esperanza al beticismo al despedirse en redes sociales con una emotiva carta en la que reconocía que esta temporada en el Betis le ha "reconciliado con la pasión por este deporte" y, tras repartir agradecimientos de manera minuciosa a todo aquel que le ha ayudado a "cumplir este sueño" heredado genéticamente por el marcado "sentimiento verdiblanco" de su familia, remató con un revelador deseo: "Espero poder volver a veros pronto".



Eso fue el pasado lunes. El martes, en una entrevista para Betis TV, sustentó esos deseos con hechos y reconoció que ya ha hablado con el Arsenal FC para comunicarle su deseo de seguir jugando en el Real Betis y también ha transmitido a Ángel Haro y Antonio Cordón su total predisposición para hacer el esfuerzo económico que sea necesario para cumplir esta firme intención de seguir vistiendo las trece barras.



A Bellerín le queda un año de contrato con el Arsenal y sabe que es transferible a ojos de Mikel Arteta, por lo que su primera intención pasa por intentar rescindir su vinculación, aunque para ello seguramente tendría que perdonar una buena parte de la ficha que le restaría por cobrar, muy superior a la que le podría ofrecer el Betis, que intentaría compensarle con un contrato largo.







Esas serían las bases teóricas de una. Ya el pasado curso había un escenario muy similar con Juan Miranda y el FC Barcelona y la cosa se hizo de rogar pese a estar planteada desde un año antes. Mientras tanto,y que Bellerín tiene muy claro que su "lugar favorito" en el mundo es el césped del Benito Villamarín.Sus redes sociales han vuelto a ser, este pasado jueves, el altavoz elegido para lanzar una. Bellerín ha compartido en Instagram una publicación deEl tatuador le daba a elegir su lugar favorito para hacerse un tatuaje y la historia acabó. Es su casa. Y se niega a marcharse. Es evidente que si la elección depende de él... ya está tomada.