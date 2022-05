"Muere por venir al Betis"; Cordón desvela una conversación con Ceballos y se moja sobre Bellerín

El director deportivo verdiblanco define las opciones de que ambos puedan cumplir su sueño común de jugar juntos en el Benito Villamarín; pero, antes de ellos, hay mucha tela por cortar: contratos en vigor con clubes de primer nivel, altos salarios...

Dani Ceballos (Utrera, 7 de agosto de 1996) ya cumplió su sueño de debutar con el primer equipo del Real Betis, con el que celebró un ascenso y jugó 105 partidos oficiales entre 2014 y 2018, cuando se marchó al Real Madrid. Héctor Bellerín (Barcelona, 19 de marzo de 1995) siempre había querido vestir las trece barras, para sentir en primera persona ese marcado sentimiento verdiblanco que le ha transmitido su familia, y por fin lo logró en esta 2021/2022, en la que ha sumado 32 encuentros y ha ganado una Copa del Rey.

Ambos son íntimos amigos tras coincidir en categorías inferiores de la selección española y, durante dos temporadas, en el vestuario del Arsenal FC inglés. Ceballos y Bellerín no han cumplido aún todos sus sueños en el Betis. Ni mucho menos. Ahora sueñan con volver y, a ser posible, en hacerlo juntos; como se prometieron en una de esas tardes que se juntaban para ver los partidos del conjunto heliopolitano desde Londres. Ambos terminan contrato en 2023 y tienen unos salarios muy altos que dificultan seriamente las 'operación retorno', pero están dispuestos a hacer un esfuerzo por cumplir ese deseo común.

¿Y qué piensan de todo esto en el Betis? Pues, a tenor de las palabras del director deportivo, poco amigo de tirarse a la piscina ni de dar titulares, podría deducirse que son optimistas o que, como poco, tienen buenas sensaciones de cara a ambas posibilidades. Es lo que se desprende de las declaraciones de Antonio Cordón a El Desmarque, en las que revela una conversación con Dani Ceballos durante el último partido de LaLiga entre Real Madrid y Real Betis y en las que remarca el firme deseo de Héctor Bellerín de seguir en el Benito Villamarín, cueste lo que cueste.

"El otro día me crucé con Dani Ceballos en el Bernabéu y nos saludamos", ha reconocido Cordón entre risas reveladoras, antes de recordar que el Real Madrid no lo va a poner fácil y que Carlo Ancelotti (le dio minutos este sábado en la final de la segunda Champions que gana el utrerano) no quiere que se vaya: "Sabemos que él muere por venir al Betis. Su apego a esta ciudad, a esta afición y a este club es inmenso... pero es un jugador Real Madrid, no se puede decir más", remataba dejando la duda en el aire.

Muy similar es la situación de Bellerín, aunque el catalán ya ha dejado claro públicamente que está dispuesto a forzar la rescisión del año de contrato que le queda en el Arsenal aunque para ello tenga que renunciar a muchísimo dinero que le pertenece. Si no es así, sería imposible para el Betis afrontar su regreso: "Sigue teniendo contrato y tiene que volver (al Arsenal). Nosotros pues no tenemos posibilidades para afrontar nada con él. Entonces ya veremos qué ocurre. También el fútbol da muchas vueltas y no sabemos que pasará de cara al futuro".

"Todos lo sabéis, todas las veces que hablo con Bellerín me dice que esto es increíble. Me dice, 'Antonio, llevo muchísimos años fuera de España en un gran club y lo que yo he vivido en este vestuario no lo he vivido nunca. Aquí hay magia'", relató Cordón. "En las celebraciones estaba súper feliz por el crecimiento del Betis, pero también estaba muy infeliz porque sabía que se acababa aquí. Puedo decir que ha pasado momentos muy duros dentro de una felicidad", añadía sobre el indudable sentimiento verdiblanco de Bellerín, incentivado durante este año en el que ha estado cedido.