El Betis, entre los clubes pendientes de la salida del Barça de un prometedor zaguero

Xavi no lo ve como alternativa en el primer equipo y el interesado ha preferido cambiar de aires; ya maneja propuestas de Primera y Segunda

No es una prioridad, ni mucho menos, pero, como toda secretaría técnica que se precie, la del Real Betis está pendiente siempre de las oportunidades de mercado que puedan aparecer, especialmente si se trata de futbolistas al alza que no tienen sitio en los tres principales transatlánticos de LaLiga. De esta forma, monitorizó al extremo Rodrigo Riquelme, con contrato en el Atlético de Madrid hasta 2024 pero fuera de los planes de Simeone. El chico prefirió un paso más corto para asegurarse minutos y lo ha bordado en el Mirandés, con el que ha firmado ocho goles y 12 asistencias en 39 partidos. Por su parte, gustaba mucho el central del Castilla Víctor Chust, que se decantó por el Cádiz, donde ha terminado siendo indiscutible para Sergio González. Los amarillos se lo quieren quedar, pero el Real Madrid está recibiendo propuestas jugosas de traspaso desde Italia.

Del Barça siempre encadilaron a los técnicos heliopolitanos varios jugadores, pero ni Mingueza ni Riqui Puig ni Álex Collado siguieron el camino de Aleñá y, sobre todo, Miranda, que volvió para quedarse. Ahora, la permanencia en Primera RFEF del filial culé, que ni siquiera disputará los 'play off' de ascenso, abre la puerta a varios efectivos que Xavi Hernández no considera para el primer equipo, al tiempo que ellos mismos creen que se les queda pequeño el segundo. Y, como otros muchos clubes de Primera, Segunda y el extranjero, el Betis está pendiente de los movimientos de varios de esas 'perlas'. Según ha podido saber ESTADIO Deportivo, una de ellas es el capitán del Barcelona B, Arnau Comas, que ha rechazado la propuesta azulgrana de renovación.

El central, que termina contrato el próximo 30 de junio, no desea seguir en la tercera categoría española y ha pedido a los responsables catalanes que no ejecuten la cláusula unilateral de ampliación hasta 2024, habitual en los contratos de los canteranos del club de la Ciudad Condal. De 1,91 y un físico que recuerda a primera vista a Gerard Piqué, el de Cassà de la Selva es un zaguero ágil pese a la gran estatura, de gran zancada y salida de balón, siendo su fuerte la anticipación. En su debe, que no aprovecha sus centímetros para dominar el juego aéreo, defendiendo correctamente pero sin aportaciones ofensivas en la estrategia. Doce años después, abadonará Can Barça, casi recuperado ya de la luxación en un hombro que le ha lastrado en la recta final del curso que ahora termina.

Ocurre que Manuel Pellegrini tiene cinco centrales en nómina ya, contando con Pezzella, el renovado Edgar y el recién fichado Luiz Felipe, aunque Víctor Ruiz y Bartra sólo tienen vinculación hasta 2023. El segundo desea continuar y se estudiará que entre en el club de los 'protegidos', pero el zurdo podría marcharse, por lo que, con cuatro competiciones en el horizonte, no sería desdeñable la llegada de un quinto elemento para el eje de la retaguardia, máxime tan joven (22 años) y a coste cero. Eso sí, de momento no ha habido contactos en serio con Comas o su entorno, sino simplemente un seguimiento y una buena nota en el análisis de sus actuaciones.