El Newcastle llama a la puerta del Betis, pero Fekir no abre @nabilfekir

El club inglés, con la sobrada solvencia económica que ganó al ser comprado por el príncipe de Arabia Saudí, ya se interesó en enero por el francés, que tiene clara su hoja de ruta

Mohamed bin Salman es el príncipe de Arabia Saudí y, desde el pasado mes de diciembre, también es el dueño del Newcastle United. El fútbol es su último capricho. Sólo tiene 36 años, pero es una de las personas más ricas del mundo gracias a negocios como el Fondo de Inversión Pública saudí o la petrolera Aramco, entre muchos otros negocios exitosos que elevan su patrimonio personal a más de 350.000 millones de euros. Si algo se le mete entre ceja y ceja, suele salirse con la suya, pero se ha topado con algo que no le suele pasar. Ha llamado a la puerta del Betis para ir a por Fekir y se ha encontrado con que Nabil no abre la puerta.

Mohamed bin Salman, MBS como nombre de marca, presume de tener la mansión más cara del planeta, el Château Louis XIV en Louveciennes (Francia), y entre su colección de arte destaca el 'Salvator Mundi' de Leonardo da Vinci, por el que pagó 400 millones de euros. Avalado por esta fama, la prensa británica anunció que se gastaría 1.000 millones en fichajes para hacer del Newcastle uno de los clubes más fuertes de Europa y en enero 'sólo' gastó 30 kilos en quitarle al Atlético de Madrid a Kieran Trippier y al Brighton al central Dan Burn, aunque cabe recordar que llegó a poner más de 50 por Diego Carlos (Sevilla FC), que finalmente se ha llevado el Aston Villa adelantándose a las Urracas.

La prensa inglesa anuncia que este verano va a tirar la casa por la ventana y, en este sentido, ha recuperado uno de los primeros nombres que sonaron a su llegada a Newcastle, el de la estrella del Real Betis Nabil Fekir. El diario As se hace eco de informaciones desde Inglaterra que cifran en 35 millones de euros la primera intententa por el francés, una oferta del todo insuficiente para el Betis, que además cuenta con el fuerte respaldo que le da saber que el campeón del mundo no está por la labor de salir.

Según ha podido saber ESTADIO Deportivo de fuentes de primera mano, Fekir afronta el verano con total tranquilidad. Siempre llegan clubes preguntado por él, algo lógico teniendo en cuenta su calidad superlativa, pero ya ha dicho, en público y en privado, que está muy feliz en el Betis y no quiere moverse a menos que el club le empuje hacia fuera. Nada más lejos, la sintonía es total y los dirigentes verdiblancos le han prometido que sólo le venderían por ofertas mareantes que dejasen una plusvalía imposible de rechazar.

Y esa situación no se ha dado, ni es fácil que se dé. Ya sonó hace poco para el Barça y Haro se remitió a la cláusula. Cabe recordar que, apenas unas semanas después de empezar a sonar para el Newcastle, el Betis anunció la renovación de Nabil Fekir hasta el 30 de junio de 2026, ampliando tres años más un contrato que expiraba en 2023 y blindando al francés con una cláusula de rescisión de 100 millones de euros (10 más de lo que tenía).



Cordón sigue avisando de que el Betis está obligado a vender este verano y ED ya viene informando de que estudia fórmulas que le permitan mantener a Guido Rodríguez. No obstante, Fekir no parece la vía más rentable para hacer caja. El club heliopolitano pagó unos 20 millones más bonus en el verano de 2019, pero el jugador se reservó un 10 por ciento de una hipotética plusvalía mientras que para el Olympique de Lyon era otro 20%. En una operación de 35 millones como la que plantea el Newcastle -con poco más de 10 millones de beneficio-, en el Benito Villamarín apenas tendrían en torno a siete u ocho millones de ganancias. No hay negocio, se mire por donde se mire.

"Estoy muy bien en el Betis. Después de todo, cada año es diferente. Por el momento, todo va bien. Cuando estás bien en algún lugar, ya sabes... Es complicado encontrar un lugar donde te sientas así, como yo estoy en el Betis, donde todos confíen en ti, donde a tu familia le guste vivir... Son cosas muy importantes", explicó Fekir hace sólo diez días en una entrevista concedida al medio galo So Foot, donde reveló con total transparencia que sus planes a corto y medio plazo pasan por seguir en Heliópolis.

"Ves el estadio, la afición, el ambiente... Pocos clubes pueden presumir de tener eso como lo tiene el Betis. Es algo excepcional. Tuve la oportunidad de jugar en bastantes estadios y puedo decir que no es así en todos lados. Y está casi lleno en todos los partidos, no sólo ante el Barcelona o Real Madrid. Ya conocía la reputación del club cuando llegué aquí, pero no esperaba esto. En el Betis lo tengo todo para ser feliz", añadió. Más claro imposible.