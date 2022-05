El beticismo de Claudio Bravo para defenderse de quienes le pretenden jubilar: "Esta Copa no me la regalan"

"Si hubiese perdido capacidad como dicen, no me habrían extendido mi contrato en el Betis", se reivindica Bravo, con una foto del título conquistado el pasado 23 de abril, para responder a criticas del todo feroces

Claudio Bravo se ha revelado contra quienes le quieren jubilar y no se ha mordido la lengua. El veterano guardameta del Real Betis y capitán de la selección de Chile, con la que suma 142 internacionalidades, ha usado sus redes sociales para poner freno a los rumores y críticas feroces que hablan de "pérdida de nivel" para justificar la teórica noticia de que Eduardo Berizzo, nuevo seleccionador del cuadro andino, prescindirá de los servicios del portero durante la Fase de Clasificación para el Mundial de 2026.



Desde luego, no es algo que se puede comprobar, pues Bravo se lesionó el pasado 7 de mayo jugando un partido con el Real Betis ante el FC Barcelona y por ese motivo no ha podido entrar en la convocatoria para los compromisos de este mes de junio, en lo que ha sido la primera lista del 'Toto' con Chile. Sin embargo, en su país se han cebado con el meta verdiblanco y no han ahorrado en descalificaciones ante las que Bravo no ha querido permanecer en silencio y ha reaccionado con contundencia.



"La revolución de Eduardo Berizzo en la Roja parte por el arco: el Toto no tiene contemplado a Claudio Bravo para las Eliminatorias del Mundial 2026", titulaba este lunes un medio de comunicación de Chile, que aseguraba que el argentino quiere acabar con la 'Vieja Guardia', algo de lo que se ha escrito y hablado mucho en el país andino en los últimos años. No sólo con Bravo, otros contemporáneos del portero del Betis como Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Mauricio Isla o Gary Medel también están en el punto de mira la crítica, más feroz aún si cabe después de que la selección chilena volviese a quedarse fuera de un Mundial.



La misma información, del diario digital El Deportivo de Chile, califica a ese grupo de veteranos como "dorados que ya no brillan" y se ceba especialmente con el portero, citando incluso fuentes de la Federación Chilena de Fútbol. "El arquero ya tiene 39 años y si llega a la próxima cita planetaria lo hará con 43. No es viable, admiten en la Federación", publican, asegurando que Bravo ni siquiera es titular en el Betis de Manuel Pellegrini, una información del todo imprecisa, porque durante toda la temporada ha rotado con Rui Silva en el arco y sólo ha cedido ante el portugués cuando ha sufrido lesiones musculares -como ésta del final de la temporada-.



"El rendimiento de Bravo ha decrecido un 30 por ciento. Tiene menos fuerza, físico y reflejos que antes, revelan (en la federación chilena). No es una evaluación antojadiza, ya que así lo han establecido las mediciones de GPS del meta en la Roja", añaden en un enésimo intento por desacreditar la valía del capitán de Chile, quien ha ganado títulos con FC Barcelona, Manchester City y, el último, con el Real Betis este mismo año. "Esto no se regala", exclamó Bravo en sus redes sociales, donde ha contestado con rotundidad a lo que considera un ataque gratuito e infundado de la prensa de su país.





Más seriedad y respeto. Que estas cosas no las regalan. Se consiguen con mucho trabajo y estando al 100%

Dejen que el tiempo y las circunstancias hagan lo demás, pero sin mentir a la verdad. https://t.co/7CIBlo48jz pic.twitter.com/Z9oU0lOYHt — Claudio Bravo Muñoz (@C1audioBravo) May 31, 2022

No será que alguien me quiere sacar a toda costa ?? podrían ser más serios y profesionales y mostrar esa medición de GPS?

Jamás en toda mi carrera he utilizado GPS para entrenar y jugar. Y si perdiera capacidad como dicen, no me hubieran extendido mi contrato en Europa.

LIAR! https://t.co/7CIBlo48jz pic.twitter.com/tRKstXJw8N — Claudio Bravo Muñoz (@C1audioBravo) May 31, 2022

-en referencia a la Copa del Rey ganada por el Betis y que muestra como imagen adjunta-. Se consiguen con. Dejen que el tiempo y las circunstancias hagan lo demás, pero sin mentir a la verdad", escribe Bravo, que desacredita ese supuesto bajón del 30% que revelaría la tecnología.¿Podrían ser más serios y profesionales y mostrar esa medición de GPS?para entrenar y jugar. Y", espetó Bravo, remarcando también que el Betis ha extendido su contrato por una temporada más, hasta el 30 de junio de 2023.