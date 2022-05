Kike Hermoso se despide el Betis: "Os lleváis a un bético de por vida"

El central llegó a debutar esta temporada con los de Pellegrini marcando un gol frente a Osasuna

El canterano del Betis Kike Hermoso, que llegó a debutar esta temporada con el primer equipo frente a Osasuna, donde además marcó un gol, ha anunciado a través de sus redes sociales su adiós al club verdiblanco tras finalizar su contrato.



El central ha puesto fin así a "la etapa más bonita" de su carrera deportiva, que ahora seguirá en otro destino. "Ha llegado a su fin la etapa más bonita de mi carrera futbolística. Hoy me toca despedirme del Real Betis, el club que en estos dos años me ha dado todo, he cumplido mi sueño de debutar en Primera división e incluso poder meter mi primer gol, debutar en Copa del Rey y poder sentirme parte de este gran equipo campeón", comienza Hermoso en su publicación de Instagram.



"Solo tengo palabras de agradecimiento, gracias lo primero al club por la oportunidad que me dieron de ser parte de este proyecto y de este gran club, gracias a los entrenadores y cuerpo técnico por todo lo que me han enseñado, gracias a Manuel Pellegrini por haber confiado en mí y darme la oportunidad de cumplir mi sueño, gracias a cada uno de mis compañeros tanto del filial como del primer equipo, gracias por acogerme desde el primer momento como uno más, gracias por todos los consejos que me habéis dado en el día a día, es increíble poder llegar a entrenar con jugadores con los que has crecido viéndolos jugar en la televisión, queriendo llegar a ser como ellos y que te hagan sentir parte del equipo", proseguía el central madrileño, que llegó al Real Betis en el verano de 2020.



Por último, Kike Hermoso tenía un especial recuerdo para la hinchada verdiblanca: "Gracias a la afición y a la ciudad, el cariño que me habéis mostrado en todo momento es indescriptible y poder haber sentido ese himno y esa fuerza desde dentro, en el Villamarín, en la celebración de la Copa del Rey y en cada momento es algo que no se puede definir con palabras. Por lo que solo puedo decir GRACIAS, GRACIAS BETIS, GRACIAS BÉTICOS! Os lleváis a un bético de por vida y estoy seguro, trabajaré y daré el 100% para que no sea una despedida si no un hasta pronto".